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22 грудня • оновлено в 20:15
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Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

3.3т
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Дочка загиблого лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара показала нові фото зі свого весілля, надавши користувачам мережі доступ до своєї сторінки в Instagram.

В її акаунті, який ще недавно був закритим для нефоловерів, опубліковані й інші особисті фотографії дівчини (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Під світлинами з весілля дочка українського музиканта залишила лаконічний підпис – 20.12.2019 (дата святкової події).

Дочка Андрія Кузьменка Марія-Барбара вийшла заміж

Дочка Андрія Кузьменка Марія-Барбара вийшла заміж

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Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

В інших постах Марія-Барбара оприлюднила фотографії ресторану, де гуляли весілля, а також знімки з чоловіком і українським співаком DZIDZIO, який прийшов привітати молодят із величезним букетом білих троянд.

"Дуже дякуємо і любимо", – підписала фото з артистом донька Кузьми.

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Додамо, на своїй сторінці в соцмережі дівчина часто публікувала фото з відпочинку і спільні кадри з коханим.

Пропонуємо подивитися, чим ділилася Марія-Барбара в Instagram:

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красуня-донька Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Кузьма Скрябін
Місце
Україна
Теги
фотографии Instagram весілля шоу-бизнес
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