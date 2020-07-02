Дочка Сергія Бодрова вперше показалася на публіці: як вона виглядає

Дочка загиблого російського актора Сергія Бодрова Ольга вперше показалася на великому публічному заході – вона стала ведучою міжнародного кінофестивалю "Дзеркало".

Ольга Бодрова стала зіркою закриття фестивалю та провела церемонію разом із російським актором театру й кіно Юрієм Колокольніковим. Знімки Бодрової-молодшої з'явилися на офіційному акаунті заходу в Instagram.

Як зараз виглядає дочка Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодрової

Що відомо про доньку Сергія Бодрова

Ользі Бодровій 24 липня минає 22 роки. Як і її іменитий батько, який загинув на Кавказі 2002 року, вона стала артисткою. Дочка актора грає в одному з московських театрів, а також 2020 року закінчила ГІТІС (Російський університет театрального мистецтва).

Дочка Сергія Бодрова вперше з'явилася на публіці Instagram-сторінка фестивалю "Дзеркало"

Вона також знімається в кіно – недавно Ольга з'явилася на екрані у фільмі "Калашников"

Свою першу появу на широкій публіці Ольга емоційно порівняла з чарами, до яких їй "пощастило" бути причетною. Очевидці зазначили, що поводилася артистка абсолютно вільно, сяяла красою і харизмою, чим нагадувала свого знаменитого батька.

Дочка Сергія Бодрова вперше з'явилася на публіці Instagram-сторінка фестивалю "Дзеркало"

"Все-таки щось є в рухах", "Продовжує справу батька! Пишаємося!" – написали користувачі мережі.

Як виглядає дочка Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодрової

Як виглядає дочка Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодрової

Як виглядає дочка Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодрової

Як виглядає дочка Бодрова Ольга. Instagram Ольги Бодрової

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Нагадаємо, Сергій Бодров-молодший 20 вересня 2002 пропав безвісти в горах Північної Осетії – разом з групою в Кармадонській ущелині вони знімали фільм "Зв'язковий". Тіло його так і не було ні знайдено, ні ідентифіковано. Тому найпалкіші шанувальники та оптимісти багато років будують версії, згідно з якими Бодров міг вижити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Бодров-молодший перед смертю встиг сказати дружині одну фразу. За словами очевидців Бодров зателефонував своїй дружині Світлані та попросив її берегти дітей.