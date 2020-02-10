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10 лютого • оновлено в 19:02
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Дочка, що втекла від Успенської, показала перші фото з США

4.2т
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Дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна після скандалу таємно покинула РФ, і полетіла у США до свого батька.

Перші фото з Америки Тетяна опублікувала в Сторіс свого Інстаграм-акаунта 9 лютого.

На знімках видно, що дівчина вже за океаном.

Дочка, що втекла від Успенської, показала перші фото з США
Дочка, що втекла від Успенської, показала перші фото з США

Про те, що дочка втекла, розповіла сама Успенська. За словами артистки, Тетяна Плаксіна "взяла суму грошей, отриману за продажну інформацію" і поїхала до батька, який проживає у Сполучених Штатах.

Тетяна Плаксина з матір'ю Любов'ю Успенською

Тетяна Плаксина з матір'ю Любов'ю Успенською

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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Любов Успенська
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