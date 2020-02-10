Дочка, що втекла від Успенської, показала перші фото з США

Дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна після скандалу таємно покинула РФ, і полетіла у США до свого батька.
Перші фото з Америки Тетяна опублікувала в Сторіс свого Інстаграм-акаунта 9 лютого.
На знімках видно, що дівчина вже за океаном.
Про те, що дочка втекла, розповіла сама Успенська. За словами артистки, Тетяна Плаксіна "взяла суму грошей, отриману за продажну інформацію" і поїхала до батька, який проживає у Сполучених Штатах.
Тетяна Плаксина з матір'ю Любов'ю Успенською
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.
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