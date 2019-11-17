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17 листопада • оновлено в 13:53
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Дочка онкохворої Заворотнюк перервала мовчання в мережі

4.5т
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Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Анна перервала мовчання в соціальних мережах.

Дівчина, яка кілька місяців нічого не публікувала, показала щасливі фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

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"Важлива кожна година!" Стало відомо, чи є шанси у хворої на рак Заворотнюк
"Просто не натішуся своїм манікюром", - написала дівчина.
Дочка онкохворої Заворотнюк перервала мовчання в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
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