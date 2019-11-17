Дочка онкохворої Заворотнюк перервала мовчання в мережі

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Анна перервала мовчання в соціальних мережах.

Дівчина, яка кілька місяців нічого не публікувала, показала щасливі фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Анна Заворотнюк

"Просто не натішуся своїм манікюром", - написала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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