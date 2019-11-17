Дочка онкохворої Заворотнюк перервала мовчання в мережі

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Анна перервала мовчання в соціальних мережах.
Дівчина, яка кілька місяців нічого не публікувала, показала щасливі фотографії на своїй сторінці в Instagram.
Анна Заворотнюк
"Просто не натішуся своїм манікюром", - написала дівчина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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