Дочка Началової вперше з'явилася на публіці після смерті мами. Відео

Дочка померлої співачки Юлії Началової вперше з'явилася на публіці вперше після похорону мами. 12-річна Віра взяла участь в концерті, де зіграла на фортепіано.

Її батько Євген Алдонін опублікував в своєму блозі невелике відео, записане під час виступу Віри в своєму Instagram.

"Моя улюблена і талановита донечко! Любимо тебе!", - підписав відео батько Віри.

Користувачі мережі підтримали дівчинку і зазначили, що вона чудово грає на фортепіано.

"Вірочка дуже талановита і скромна. Бажаю вашій родині щастя", "Ніжна, красива і талановита дівчинка! Будь щаслива, Вірочка", "Мама тобою пишається і завжди поруч", - пишуть в мережі.

Як рані писав OBOZREVATEL, батько співачки Юлії Началової Віктор заявив, що 12-річна дочка артистки Віра написала лист, звернене до матері. Він також зізнався, що дівчинка дуже переживає смерть найближчої людини.

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