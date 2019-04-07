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Дочка Началової вперше з'явилася на публіці після смерті мами. Відео

3.6тЧитати матеріал російською

Дочка померлої співачки Юлії Началової вперше з'явилася на публіці вперше після похорону мами. 12-річна Віра взяла участь в концерті, де зіграла на фортепіано.

Її батько Євген Алдонін опублікував в своєму блозі невелике відео, записане під час виступу Віри в своєму Instagram.

Дочка Началової вперше з'явилася на публіці після смерті мами. Відео
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"Моя улюблена і талановита донечко! Любимо тебе!", - підписав відео батько Віри.

Користувачі мережі підтримали дівчинку і зазначили, що вона чудово грає на фортепіано.

"Вірочка дуже талановита і скромна. Бажаю вашій родині щастя", "Ніжна, красива і талановита дівчинка! Будь щаслива, Вірочка", "Мама тобою пишається і завжди поруч", - пишуть в мережі.

Дочка Началової вперше з'явилася на публіці після смерті мами. Відео
Дочка Началової вперше з'явилася на публіці після смерті мами. Відео
Дочка Началової вперше з'явилася на публіці після смерті мами. Відео
Дочка Началової вперше з'явилася на публіці після смерті мами. Відео

Як рані писав OBOZREVATEL, батько співачки Юлії Началової Віктор заявив, що 12-річна дочка артистки Віра написала лист, звернене до матері. Він також зізнався, що дівчинка дуже переживає смерть найближчої людини.

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!

Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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