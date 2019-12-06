Дочка Кузьми Скрябіна: як зараз виглядає і чим займається

Український музикант і лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко трагічно загинув у 2015 році. У артиста залишилася дочка Марія-Барбара, народжена в шлюбі зі Світланою Бабійчук.
Як зараз виглядає і живе єдина спадкоємиця легендарного музиканта.
Кузьма Скрябін
Зараз Марії-Барбарі 22 роки. Дівчина навчається в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в Києві.
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
У своїх соцмережах дочка Скрябіна не часто публікує нові знімки. Однак на рідкісних фотографіях Марія-Барбара в основному позує з величезними повітряними кулями і розкішними букетами квітів. Тому не виключено, що у дівчини є коханий.
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
Коли Кузьма загинув, Марії-Барбарі було всього лише 17 років. Дівчина дуже важко переживала смерть батька.
"Внучка, звичайно, сильно пережила цей період. Довелося і до лікарів звертатися. Вона навіть до сих пір не може прийти в себе, так само як і ми. Вона – єдина дочка у свого тата. А він у нас був єдиний син", – розповідав батько Кузьми.
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара
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OBOZREVATEL згадує фото Кузьми зі своєю донькою.
Кузьма Скрябін з донькою
Кузьма Скрябін з донькою
Viva!
Кузьма Скрябін з донькою
Кузьма Скрябін з донькою
Viva!
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.
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