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6 грудня • оновлено в 09:16
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Дочка Кузьми Скрябіна: як зараз виглядає і чим займається

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Український музикант і лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко трагічно загинув у 2015 році. У артиста залишилася дочка Марія-Барбара, народжена в шлюбі зі Світланою Бабійчук.

Як зараз виглядає і живе єдина спадкоємиця легендарного музиканта.

Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін

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Знадобилося 4 роки: з'ясувався показовий нюанс про місце, де загинув Скрябін

Зараз Марії-Барбарі 22 роки. Дівчина навчається в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в Києві.

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

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У своїх соцмережах дочка Скрябіна не часто публікує нові знімки. Однак на рідкісних фотографіях Марія-Барбара в основному позує з величезними повітряними кулями і розкішними букетами квітів. Тому не виключено, що у дівчини є коханий.

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

facebook

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

facebook

Дочка Кузьми Скрябіна: як зараз виглядає і чим займається

facebook

Коли Кузьма загинув, Марії-Барбарі було всього лише 17 років. Дівчина дуже важко переживала смерть батька.

"Внучка, звичайно, сильно пережила цей період. Довелося і до лікарів звертатися. Вона навіть до сих пір не може прийти в себе, так само як і ми. Вона – єдина дочка у свого тата. А він у нас був єдиний син",розповідав батько Кузьми.

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

facebook

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

facebook

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

facebook

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

facebook

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара

24 ЗМІ

OBOZREVATEL згадує фото Кузьми зі своєю донькою.

Кузьма Скрябін з донькою

Кузьма Скрябін з донькою

facebook

Кузьма Скрябін з донькою

Кузьма Скрябін з донькою

Viva!

Кузьма Скрябін з донькою

Кузьма Скрябін з донькою

facebook

Кузьма Скрябін з донькою

Кузьма Скрябін з донькою

Viva!

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Кузьма Скрябін
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Тупая курица, судя по фото. Пoxyй, потому что батя был таким же eбалaeм.
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