Головна Новини
21 грудня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: перші фото і відео з весілля

7.3т
Читати матеріал російською

Єдина дочка українського музиканта і лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, який трагічно загинув у 2015 році, Марія-Барбара вийшла заміж.

Першою фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак DZIDZIO. На фото артист позує разом із молодятами.

"Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Басяєдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю",написав DZIDZIO.

Новини
Дочка Кузьми Скрябіна: який зараз має вигляд і чим займається

Ще однією фотографією з молодятами артист поділився у своїх Instagram-stories:

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Instagram DZIDZIO

Обранцем Марії-Барбари став молодий чоловік Віктор Тур. Він, як і дочка Кузьми, навчається у київському медичному університеті, куди і Віктор, і Барбара вступили у 2014 році. Очевидно, пара познайомилася саме під час навчання.

Відео з весілля у своєму Instagram поділилася сестра Віктора Наталія.

Судячи з відео, на весіллі також була присутня і українська телеведуча Катя Осадча.

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Instagram @svitsketv

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Instagram @svitsketv

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж

Instagram @svitsketv

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту у Кривому Розі. Щороку в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Кузьма Скрябін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги