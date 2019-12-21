Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: перші фото і відео з весілля

Єдина дочка українського музиканта і лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, який трагічно загинув у 2015 році, Марія-Барбара вийшла заміж.
Першою фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак DZIDZIO. На фото артист позує разом із молодятами.
"Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю", – написав DZIDZIO.
Ще однією фотографією з молодятами артист поділився у своїх Instagram-stories:
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж
Instagram DZIDZIO
Обранцем Марії-Барбари став молодий чоловік Віктор Тур. Він, як і дочка Кузьми, навчається у київському медичному університеті, куди і Віктор, і Барбара вступили у 2014 році. Очевидно, пара познайомилася саме під час навчання.
Відео з весілля у своєму Instagram поділилася сестра Віктора Наталія.
Судячи з відео, на весіллі також була присутня і українська телеведуча Катя Осадча.
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж
Instagram @svitsketv
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж
Instagram @svitsketv
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж
Instagram @svitsketv
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту у Кривому Розі. Щороку в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.
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