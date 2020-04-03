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3 квітня • оновлено в 17:59
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Дочка фаната "Л/ДНР" Охлобистіна захворіла на коронавірус

2.3т
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У дочки скандально російського актора Івана Охлобистіна, який підтримує терористів "Л/ДНР" виявили коронавірус.

23-річна Анфіса перебуває вдома, пише Telegram-канал "112".

Дочка фаната "Л/ДНР" Охлобистіна захворіла на коронавірус

"Дівчина не виключає контакт з інфікованим. Лікарі залишили її вдома, оскільки вона не потрапляє в групу ризику", - йдеться в повідомленні.

Дочка фаната "Л/ДНР" Охлобистіна захворіла на коронавірус

instagram.com/dzetakorma

Дочка фаната "Л/ДНР" Охлобистіна захворіла на коронавірус

instagram.com/dzetakorma

Дочка фаната "Л/ДНР" Охлобистіна захворіла на коронавірус

instagram.com/dzetakorma

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Охлобистін висловився з приводу заяв російських зірок на адресу Росії та її жителів. Зокрема, актор прокоментував висловлювання актриси Юлії Ауг, екс-учасниці "Дом-2" Олени Водонаєвої та телеведучого Івана Урганта.

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Автор
Марія Дідик
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