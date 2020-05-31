Головна Новини
31 травня • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дочка Єфремова зробила несподіване зізнання про свою орієнтацію

4.5т
Читати матеріал російською

Анна-Марія Єфремова, дочка російського актора Михайла Єфремова і його дружини актриси Ксенії Качалін, заявила про свою бісексуальність і схильність до трансгендерності.

Несподіване зізнання дівчина зробила в ефірі шоу "Секрет на мільйон". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Михайло Єфремов із донькою

Михайло Єфремов із донькою

Старх

За словами 19-річної Ганни-Марії, вона відноситься до небінарних персон, які не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою. Вона зазначила, що може говорити про свої дії як із боку маскулінної ролі, так і фемінної.

"Є люди, які не відносять себе ні до традиційно маскулінних ролей, ні до традиційно фемінних – так звані небінарні персони", – сказала дівчина.
Ганна-Марія Єфремова

Ганна-Марія Єфремова

Скріншот із відео

Крім того, вона заявила, що зараз зустрічається з дівчиною. Також Єфремова додала, що мріє завести одностатеву сім'ю, усиновити дитину, а також залишити Росію і поїхати жити в Англію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Єфремов поскаржився, що в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу артисти й співробітники театрів перетворилися на дармоїдів.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги