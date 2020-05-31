Дочка Єфремова зробила несподіване зізнання про свою орієнтацію

Анна-Марія Єфремова, дочка російського актора Михайла Єфремова і його дружини актриси Ксенії Качалін, заявила про свою бісексуальність і схильність до трансгендерності.

Несподіване зізнання дівчина зробила в ефірі шоу "Секрет на мільйон". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Михайло Єфремов із донькою Старх

За словами 19-річної Ганни-Марії, вона відноситься до небінарних персон, які не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою. Вона зазначила, що може говорити про свої дії як із боку маскулінної ролі, так і фемінної.

"Є люди, які не відносять себе ні до традиційно маскулінних ролей, ні до традиційно фемінних – так звані небінарні персони", – сказала дівчина.

Ганна-Марія Єфремова Скріншот із відео

Крім того, вона заявила, що зараз зустрічається з дівчиною. Також Єфремова додала, що мріє завести одностатеву сім'ю, усиновити дитину, а також залишити Росію і поїхати жити в Англію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Єфремов поскаржився, що в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу артисти й співробітники театрів перетворилися на дармоїдів.

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