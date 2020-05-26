Дочка дитячого письменника Едуарда Успенського, який помер в 2018 році, у відкритому листі звинуватила батька в жорстокості та попросила не називати його ім'ям премію.

Слова Тетяни Успенської опублікувало видання "Собеседник".

Тетяна Успенська

"Це було фізичне, психологічне, емоційне насильство, що повторювалося постійно по відношенню до мене - його дочки, моєї матері - його дружині, його онуків, дітей, другої жінки", - написала вона.

У листі Тетяна Успенська попросила Російську державну дитячу бібліотеку не видавати премію імені її батька.

"Думаю, що людина, чиїм ім'ям називають державну премію, повинна бути перш за все доброю та моральною. На жаль, грубість і хамство, контроль і примус поступово стали нормою його життя", - зазначила вона.

Едуард Успенський з дочкою

У коментарі "Собеседнику" Успенська назвала батька "домашнім тираном".

"Мій батько був домашнім тираном. Тому вважаю, що престижна премія в галузі дитячої літератури не може носити ім'я людини, яка з року в рік займалася домашнім насильством. Невже в нашій країні немає більше інших гідних письменників, ім'ям яких можна було назвати премію? Як можна змішувати ім'я людини, яка займалася домашнім насильством, з вічними цінностями? Тоді виходить, що будь-яка людина, яка досягла високого соціального статусу, може робити все, що завгодно?", - каже вона.

Едуард Успенський

У прес-службі РГДБ повідомили, що бібліотека не розглядає можливість відмови від заснування премії імені Успенського.

"При організації премії та всієї іншої своєї культурно-просвітницької діяльності Російська державна дитяча бібліотека керується виключно творчими заслугами дитячих письменників і художників-ілюстраторів дитячої книги, не беручи до уваги їхні особисті якості", - йдеться в повідомленні.

Едуард Успенський

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