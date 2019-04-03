"До сліз!" Вакарчук розчулив потужною промовою про полонених моряків

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зірвав овації потужною промовою про полонених українських моряків.
З відповідною заявою він виступив під час концерту в Одесі під гаслом "#СвоїхНеКідаємо", відео опубліковано на офіційній сторінці колективу в Facebook (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Те, що трапилося з українськими моряками в Керченській протоці – це абсолютно цинічний, агресивний приклад поведінки. Те, як ми переживали всі, що їх взяли в полон абсолютно поза всякими правилами, поза всякими законами ... Але головне те, як наші моряки поводяться зараз", – сказав Вакарчук.
Святослав Вакарчук
скріншот
Він зазначив, що кожного українця переповнює почуття гордості. "Тоді ми розуміємо, що таке боротися за Україну, за наші цінності".
"Я особисто пишаюся ними. Чому я це сказав, бо в цьому залі сидять деякі батьки полонених моряків, які потребують сьогодні в нашій підтримці. Для того швидше повернутися живими і неушкодженими. Я впевнений, що це скоро станеться", – додав Вакарчук.
Він подякував усім присутнім в залі батькам бранців за те, що ті виховали таких дітей.
"У того хлопця, якого звуть Василь Сорока, його батько сьогодні тут і у нього сьогодні день народження. Давайте його привітаємо! Я дуже дуже-дуже пишаюся Вами. Хотів би потиснути Вам руку", – підсумував він і обійняв батька полоненого моряка.
Користувачів мережі виступ Вакарчука зворушив до сліз. "До сліз", "Гордість і повага", "Молодець! Слава Україні!" – написали користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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