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"До сліз!" Вакарчук розчулив потужною промовою про полонених моряків

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Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зірвав овації потужною промовою про полонених українських моряків.

З відповідною заявою він виступив під час концерту в Одесі під гаслом "#СвоїхНеКідаємо", відео опубліковано на офіційній сторінці колективу в Facebook (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Те, що трапилося з українськими моряками в Керченській протоці – це абсолютно цинічний, агресивний приклад поведінки. Те, як ми переживали всі, що їх взяли в полон абсолютно поза всякими правилами, поза всякими законами ... Але головне те, як наші моряки поводяться зараз", – сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

скріншот

Він зазначив, що кожного українця переповнює почуття гордості. "Тоді ми розуміємо, що таке боротися за Україну, за наші цінності".

"Я особисто пишаюся ними. Чому я це сказав, бо в цьому залі сидять деякі батьки полонених моряків, які потребують сьогодні в нашій підтримці. Для того швидше повернутися живими і неушкодженими. Я впевнений, що це скоро станеться", – додав Вакарчук.

Він подякував усім присутнім в залі батькам бранців за те, що ті виховали таких дітей.

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"У того хлопця, якого звуть Василь Сорока, його батько сьогодні тут і у нього сьогодні день народження. Давайте його привітаємо! Я дуже дуже-дуже пишаюся Вами. Хотів би потиснути Вам руку", – підсумував він і обійняв батька полоненого моряка.

Користувачів мережі виступ Вакарчука зворушив до сліз. "До сліз", "Гордість і повага", "Молодець! Слава Україні!" – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"До сліз!" Вакарчук розчулив потужною промовою про полонених моряків

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Мозг нужно было подключать раньше.а не сейчас сопли распускать. Вернутся украинские мореки лет через семь. Если с голоду не сдохнут раньше
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Что бы стать героем нынешней Украины обязательно быть трусом и предателем. Так же приветствуется умение глубоко лизнуть дупу хозяину.
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Крымский Москаль
Крымский Москаль
До слёз... Плакаю... ((( А нехрен на чужой территории шароёбится без разрешения. )))
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