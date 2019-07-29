"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака

Соліст німецького рокгурту Rammstein Тілль Ліндеманн сів за штурвал літака на шляху до Москви.

Відео з авіалайнера він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на кадрах показано, як Тілль керував літаком у кріслі пілота. На панелі управління можна розгледіти швидкість, із якою летить лайнер — 673 км/год (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Тілль Ліндеманн Фото: aquarellefm.md

"До Лободи прилетів? Чи вони вже розійшлися?", "Ми чекаємо на тебе в Москві", "До Лободи так мчав, що аж сам за штурвал сів?", "Неймовірна людина", — прокоментували відео шанувальники Ліндеманна.

Зазначимо, що Ліндеманн прилетів на гастролі в Росію. Гурт Rammstein дасть концерт 29 липня у Москві на стадіоні "Лужники". 2 серпня він виступить у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили знімки Тілля, на яких він обіймав палку брюнетку. Користувачі припустили, що дівчина — нова пасія Ліндеманна, на яку він міг проміняти Лободу.

Також пізніше ексдружина шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова засвітилася в обіймах Тілля. Вона зізналася, що закохана в нього.

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