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"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака

3.3т Читати матеріал російською

Соліст німецького рокгурту Rammstein Тілль Ліндеманн сів за штурвал літака на шляху до Москви.

Відео з авіалайнера він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на кадрах показано, як Тілль керував літаком у кріслі пілота. На панелі управління можна розгледіти швидкість, із якою летить лайнер — 673 км/год (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака

Тілль Ліндеманн

Фото: aquarellefm.md

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"До Лободи прилетів? Чи вони вже розійшлися?", "Ми чекаємо на тебе в Москві", "До Лободи так мчав, що аж сам за штурвал сів?", "Неймовірна людина", — прокоментували відео шанувальники Ліндеманна.

"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака
"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака
"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака
"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака
"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака

Зазначимо, що Ліндеманн прилетів на гастролі в Росію. Гурт Rammstein дасть концерт 29 липня у Москві на стадіоні "Лужники". 2 серпня він виступить у Санкт-Петербурзі.

"До Лободи мчав?" Соліст Rammstein відправився до Москви за штурвалом літака

#till_lindemann_official #rammstein #moscow

Публікація від Till Lindemann (@till_lindemann_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили знімки Тілля, на яких він обіймав палку брюнетку. Користувачі припустили, що дівчина — нова пасія Ліндеманна, на яку він міг проміняти Лободу.

Також пізніше ексдружина шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова засвітилася в обіймах Тілля. Вона зізналася, що закохана в нього.

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Особа
Тілль Ліндеманн
Місце
Росія Москва
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