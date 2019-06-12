"До Криму та на Донбас не їздила": блогера-противницю Путіна Шихман не впустили в Україну

Популярній російській блогерші Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну.

Журналістка розповіла, що збиралася відвідати Київ з метою нових інтерв'ю для свого авторського проекту "А поговорить?" на YouTube. Сама Ірина не знає, з якої причини їй відмовили у в'їзді, про що написала на особистій сторінці в Instagram.

"Моя кохана Україно! Чим же я завинила перед тобою? Загалом, прилетіли ми сьогодні до Києва. Познімати нових історій. Зробили все по розуму: запрошення від приймаючої сторони, завірене у нотаріуса. Оригінал. Але, на жаль, мені було відмовлено у в'їзді. Причину ніхто не назвав", – поділилася блогерша.

Ірину Шихман не впустили в Україну

Вона зазначила, що українського законодавства ніколи не порушувала, більш того, засуджує політику Кремля проти України.

"Моя совість чиста. В Крим, Донбас, Луганськ не їздила. Слова поганого не сказала, і навіть не подумала. Тому доказ – всі мої інтерв'ю. Що змінилося з минулого року, коли ми знімали Андрія Данилка – не зрозумію. Кажуть, можна оскаржити . Хоча вже й не знаю, чи варто тепер морочитися", – додала вона і звернулася до президента України Володимира Зеленського з питанням "що скажете?".

Нагадаємо, востаннє в Києві Шихман була восени 2018 року, тоді вона записала інтерв'ю з українським шоуменом і музикантом Андрієм Данилком. Під час їхньої бесіди Ірина відкрито заявила, що любить Україну і Київ, і дуже хотіла б приїхати в країну зі своєю родиною (відео інтерв'ю Шихман з Данилком дивіться нижче).

Шихман і Данилко YouTube

"Прекрасний, сонячний, безпечний Київ. Я дуже рада, що нарешті приїхала, востаннє я була тут у відрядженні в 2014 році, робила документальний фільм для телеканалу "Україна". Сьогоднішня поїздка показала, що не треба нічого боятися, можна їздити у відпустку до Одеси або приїжджати в гості до Києва, дружити сім'ями, все як раніше", – розповідала тоді Шихман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лютому 2019 року російську блогершу і ведучу "Орла і решки" Анастасію Івлєєву також не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Відзначимо, що до цього в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є хлопцем Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт в Києві, на якому була присутня і Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.