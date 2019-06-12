ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

"До Криму та на Донбас не їздила": блогера-противницю Путіна Шихман не впустили в Україну

Читати матеріал російською

Популярній російській блогерші Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну.

Журналістка розповіла, що збиралася відвідати Київ з метою нових інтерв'ю для свого авторського проекту "А поговорить?" на YouTube. Сама Ірина не знає, з якої причини їй відмовили у в'їзді, про що написала на особистій сторінці в Instagram.

"Моя кохана Україно! Чим же я завинила перед тобою? Загалом, прилетіли ми сьогодні до Києва. Познімати нових історій. Зробили все по розуму: запрошення від приймаючої сторони, завірене у нотаріуса. Оригінал. Але, на жаль, мені було відмовлено у в'їзді. Причину ніхто не назвав", – поділилася блогерша.

Ірину Шихман не впустили в Україну

Ірину Шихман не впустили в Україну

Вона зазначила, що українського законодавства ніколи не порушувала, більш того, засуджує політику Кремля проти України.

Новини
Заборонений актор із РФ заявив, що таємно перетнув кордон з Україною: відео

"Моя совість чиста. В Крим, Донбас, Луганськ не їздила. Слова поганого не сказала, і навіть не подумала. Тому доказ – всі мої інтерв'ю. Що змінилося з минулого року, коли ми знімали Андрія Данилка – не зрозумію. Кажуть, можна оскаржити . Хоча вже й не знаю, чи варто тепер морочитися", – додала вона і звернулася до президента України Володимира Зеленського з питанням "що скажете?".

Моя улюблена, Україно! Ну чому ж я завинила перед тобою? 😳 Загалом, прилетіли ми з @ nikita.loyk сьогодні до Києва. Познімати для # апоговоріть нових забійних історій. Зробили все по розуму. Запрошення від приймаючої сторони, завірена у нотаріуса. Оригінал. Але на жаль, мені було відмовлено у в'їзді. Причину ніхто не назвав. Моя совість чиста. До Криму, Донбас, Луганськ не їздила. Слова поганого не сказала, і навіть не подумала. Тому доказ - всі мої інтерв'ю. Що змінилося з минулого року, коли ми знімали Андрія Данилко - не зрозумію. Кажуть, можна оскаржити. Але потрібен представник в Києві. Хоча вже й не знаю, чи варто тепер морочитися. Що скажете? @zelenskiy_official

Публікація від Ірина Шихман (@irinashikhman)

Нагадаємо, востаннє в Києві Шихман була восени 2018 року, тоді вона записала інтерв'ю з українським шоуменом і музикантом Андрієм Данилком. Під час їхньої бесіди Ірина відкрито заявила, що любить Україну і Київ, і дуже хотіла б приїхати в країну зі своєю родиною (відео інтерв'ю Шихман з Данилком дивіться нижче).

Шихман і Данилко

Шихман і Данилко

YouTube

Новини
Заборонені зірки з Росії зібралися в Україну: чи впустять їх за Зеленського

"Прекрасний, сонячний, безпечний Київ. Я дуже рада, що нарешті приїхала, востаннє я була тут у відрядженні в 2014 році, робила документальний фільм для телеканалу "Україна". Сьогоднішня поїздка показала, що не треба нічого боятися, можна їздити у відпустку до Одеси або приїжджати в гості до Києва, дружити сім'ями, все як раніше", – розповідала тоді Шихман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лютому 2019 року російську блогершу і ведучу "Орла і решки" Анастасію Івлєєву також не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Відзначимо, що до цього в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є хлопцем Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт в Києві, на якому була присутня і Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Заборона російських зірок в Україні
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
11
Смішно
11
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Логвинова Клавдия
Логвинова Клавдия
Oгpoмноe спасибо тому, кто пoказaл мне этoт пpeкpасный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/5tuwc9 Пpоcтo пpoйдя oпрoс пoлучилa пoчти пoлyгoдoвую заpплaту)) Пoльзуйтесь, пока ecть возмoжнoсть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Самkу Кaцапа послали! Очень правильно! Твари они все!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Махал Махалыч, дура, это папуасия, хорошо что не сожрали, в сомали в 100 раз спокойней, а тут мычат, хрюкают. да беззубый?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel