Дмитро Харатьян пострашнішав через алкоголізм

Алкогольна залежність наклала відбиток на зовнішність відомого російського актора Дмитра Харатьяна, який днями відсвяткував своє 60-річчя.

У документальному фільмі "Дмитро Харатьян. Я ні в чому не знаю міри" розповідається про те, що свого часу на хвилі популярності у актора сформувалася залежність від алкогольних напоїв. Пізніше йому все-таки вдалося впоратися із серйозною проблемою – він давно не п'є, в його будинку немає алкоголю, проте хвороба позначилася на його зовнішності.

Незважаючи на роки, на фотографії, опублікованій його дружиною Мариною Майко в соцмережах, по його обличчю помітно, що в минулому Харатьян страждав на алкоголізм.

Наприклад, до важкої хвороби актор виглядав ось так.

Читайте також:

Продавець в секс-шопі: до чого опустився Дмитро Харатьян до своїх 60 років

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся