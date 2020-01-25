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25 січня • оновлено в 23:38
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Дмитро Харатьян пострашнішав через алкоголізм

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Алкогольна залежність наклала відбиток на зовнішність відомого російського актора Дмитра Харатьяна, який днями відсвяткував своє 60-річчя.

У документальному фільмі "Дмитро Харатьян. Я ні в чому не знаю міри" розповідається про те, що свого часу на хвилі популярності у актора сформувалася залежність від алкогольних напоїв. Пізніше йому все-таки вдалося впоратися із серйозною проблемою – він давно не п'є, в його будинку немає алкоголю, проте хвороба позначилася на його зовнішності.

Незважаючи на роки, на фотографії, опублікованій його дружиною Мариною Майко в соцмережах, по його обличчю помітно, що в минулому Харатьян страждав на алкоголізм.

Дмитро Харатьян пострашнішав через алкоголізм

Наприклад, до важкої хвороби актор виглядав ось так.

Дмитро Харатьян пострашнішав через алкоголізм

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