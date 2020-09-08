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Для обкладинки нового альбому Кароль створив скульптуру автор пам'ятника Пабло Пікассо

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Для обкладинки нового альбому Кароль створив скульптуру автор пам'ятника Пабло Пікассо

Кароль показала обкладинку нового альбому зі своєю скульптурою. колаж.

Українська співачка Тіна Кароль представила обкладинку музичного альбому "Найти своих", приуроченому до 15-річчя її творчої діяльності. Нову платівку артистки прикрасив знімок скульптури знаменитого монументаліста Володимира Цісарика.

Відповідне фото та відео створення цього витвору мистецтва знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, скульптура була створена у вигляді портрета Тіни Кароль, обрамленого в ангельські крила, які ледь торкаються кінчиком пера землі. Сама співачка зізналася, що вона символізує просту істину: "Ти можеш встояти навіть на крихкому крилі, якщо твій власний світ повний і стоїк".

Кароль показала обкладинку нового альбому зі своєю скульптурою (Instagram Тіни Кароль)

Кароль показала обкладинку нового альбому зі своєю скульптурою (Instagram Тіни Кароль)

"Я хотів створити щось легке та повітряне, щоб воно трохи торкалося землі. У нас з Тіною схожі ідеї творчості: тільки у неї вони виражені звуком в часі, а у мене формами в просторі, – це легкість та міць. Легкі форми та сильні ідеї. Тіна Кароль – особлива співачка, яка одночасно є і творцем, і музою", – заявив Цісарик.

Володимир Цісарик – український скульптор, монументаліст. Працює з бронзою і каменем. Найвідомішими його роботами є пам'ятники художнику Пабло Пікассо, письменнику Леопольду фон Захер-Мазоху, драматургу Володимиру Винниченку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Тіна Кароль та всесвітньо відомий репер Snoop Dogg презентували спільний трек Blow Your Mind.

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