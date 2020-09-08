Для обкладинки нового альбому Кароль створив скульптуру автор пам'ятника Пабло Пікассо

Українська співачка Тіна Кароль представила обкладинку музичного альбому "Найти своих", приуроченому до 15-річчя її творчої діяльності. Нову платівку артистки прикрасив знімок скульптури знаменитого монументаліста Володимира Цісарика.

Відповідне фото та відео створення цього витвору мистецтва знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, скульптура була створена у вигляді портрета Тіни Кароль, обрамленого в ангельські крила, які ледь торкаються кінчиком пера землі. Сама співачка зізналася, що вона символізує просту істину: "Ти можеш встояти навіть на крихкому крилі, якщо твій власний світ повний і стоїк".

Кароль показала обкладинку нового альбому зі своєю скульптурою (Instagram Тіни Кароль)

"Я хотів створити щось легке та повітряне, щоб воно трохи торкалося землі. У нас з Тіною схожі ідеї творчості: тільки у неї вони виражені звуком в часі, а у мене формами в просторі, – це легкість та міць. Легкі форми та сильні ідеї. Тіна Кароль – особлива співачка, яка одночасно є і творцем, і музою", – заявив Цісарик.

Володимир Цісарик – український скульптор, монументаліст. Працює з бронзою і каменем. Найвідомішими його роботами є пам'ятники художнику Пабло Пікассо, письменнику Леопольду фон Захер-Мазоху, драматургу Володимиру Винниченку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Тіна Кароль та всесвітньо відомий репер Snoop Dogg презентували спільний трек Blow Your Mind.

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