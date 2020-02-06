"Дивляться, як на мерця": хвора на рак зірка "Беверлі-Хіллз" Шеннен Доерті виплеснула свій біль

Актриса Шеннен Доерті, яка хвора на рак четвертої стадії, розповіла про тяготи хвороби і розплакалася.

В інтерв'ю Good Morning America зірка "Беверлі-Хіллз" зізналася, чому так довго приховувала свій діагноз.

Протягом минулого року Шеннен тримала в секреті, що їй діагностували рак молочної залози на четвертій стадії, тому що вона хотіла якомога довше жити нормальним життям і не втратити роботу в Голлівуді.

"Люди дивляться на вас так, ніби ви вже мрець, який, правда, ще ходить. І їм потрібно попрощатися з вами, або щось в цьому роді", - поскаржилася актриса.

Шеннен Доерті розпоідає про свою хворобу

Вона розуміла, що лишень всі дізнаються про її проблеми зі здоров'ям, вона одразу втратить роботу, яку дуже любить.

"Мені подобається працювати, моя робота - це ще одна причина прокидатися щоранку. Це ще одна причина боротися за життя", - сказала вона.

48-річна Доерті вперше заявила про свій рецидив раку молочної залози у вівторок, 4 лютого.

Актрисі вперше поставили дігноз "рак молочної залози" у 2015 році. Вона пройшла курс лікування, що включає хіміотерапію, опромінення і хірургічне втручання, і в 2018 році оголосила, що у неї ремісія.

Пізніше у артистки почалися болі, через які вона знову звернулася за медичною допомогою.

"У мене почалися дуже дивні болі, тому я подзвонила своєму онкологу", - сказала Шеннен.

"Знаєте, я була (під час лікування – ред.) справжнім бійцем", - додала вона.

Шеннен Доерті

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