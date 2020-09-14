Дивився футбол та їв вівсянку: як Єфремов провів перші дні в СІЗО

Російський актор Михайло Єфремов, засуджений до 8 років позбавлення волі, не має претензій до умов, в яких його утримують у СІЗО "Водник".

Його враженнями поділилася член Громадської спостережної комісії Марина Литвинович в розмові з пропагандистським виданням "Вести".

"Тут умови хороші, на сніданок була вівсяна каша. Він сказав, що із задоволенням все з'їв. Вчора ввечері дивилися футбол з сусідами по камері. Загалом, звичайне життя", – розповіла вона.

Всього в камері чотири ліжка, одна з них поки пустує. Один із сусідів актора звинувачується в торгівлі наркотиками, ще один – в корупції. Сам Єфремов назвав їх "людьми приємними".

Також у них є спільний стіл з лавками, холодильник, телевізор і шафа, а також книги, шахи і нарди. У артиста немає претензій до умов утримання.

Єфремов пробуде в СІЗО №5 "Водник" десять діб. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності.

Як писав OBOZREVATEL, Михайло Єфремов якого засудили до 8 років колонії загального режиму через ДТП зі смертельними наслідками, звинуватив свого адвоката Ельмана Пашаєва в "підставу" і вказав, що не був готовий до такого вироку. У той же час в оточенні актора припустили, що Пашаєв міг не впоратися із захистом Єфремова свідомо через особисту трагедію.

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