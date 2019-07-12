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"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом

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Українська поп-діва Настя Каменських (NK) і її чоловік Олексій Потапенко (Потап), потішили мережу постільними фото. Так, судячи з вбрання артистки знімки були зроблені перед виступами музикантів на фестивалі Atlas Weekend-2019.

Фото подружжя розмістило на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом

Tv.ua

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"Коли він на мене так дивиться, я готова бігти за ним на край світу, здійснити його будь-яку мрію і ніжно-ніжно обійняти", - написала Каменських.

"Коли вона на мене так дивиться, я готовий віддати все на світі, дістати до будь-якої зірки, переплисти найтемніший і глибокий океан", - відповів своїй дружині Потап.

"Ви найкрасивіша пара. Щастя вам", "Такі гарні", "Які милі", "Дивиться, як на дурненьку, чесне слово", "Інтуїція підказує, що це фальш", "Щастя вам нескінченного", "Так він, як кіт на сметану дивиться", - пишуть в мережі.

"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
Місце
Україна Київ
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