"Дівчата ахали": Олег Винник розповів про предків-красенів

Популярний український співак Олег Винник розповів історію походження свого роду і прізвища, а також відверто прокоментував свій імідж.

Предки виконавця були стрункими і красивими, йдеться в інтерв'ю Винника журналу "Телегід".

"Мої предки були високими і стрункими, взагалі, знатними молодцями. Відбірні, сортові. А, коли мій прадід Єлисей йшов по селу, то всі дівчата ахали - такий високий і красивий він був. А Винники пішли від перших виноградарів і виноробів. В Львівській області є місто Винники, воно було засновано ще в 13-му столітті", - розповів Винник.

Виявилося, що артист не цурається весняно-польових робіт. "Я ріс в селі до 16 років. І, звичайно ж, як усі нормальні жителі села їв фрукти-овочі тільки зі свого саду-городу. Не з чуток знаю, що таке посадити картоплю, прополоти її, подгорнуть, зібрати... Мама казала: "Хочеш іти в клуб на танці - спочатку сходи на город попрацюй!" І я не соромлюся цього", - повідав співак.

Що стосується іміджу, то смаки Винника виявилися дуже сучасні. "Обираю оригінальні дизайнерські речі, які купую, в основному, за кордоном. Підходжу до цього практично. Не люблю влаштовувати з цього шоу, феєрію, одягатися в пір'я, щоб всіх убити наповал. Можна вийти на сцену у звичайній футболці і це подобається людям. А можна вийти в блискучому вбранні зі стразами за мільйон доларів і не справити ніякого враження на публіку. Блищати на сцені не репертуаром, а дорогими речами - це не творчість, а показуха. І це для мене не прийнятно", - зазначив Олег Винник.

До речі, співак року за версією премії "Золота жар-птиця" прикрасив обкладинку видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника недавно сталася трагедія - 28 травня померла його мати. Жінка тривалий час хворіла і перенесла три інсульти. На наступний день Винник провів концерт на Тернопільському міському стадіоні, який присвятив пам'яті матері. Він не зміг перенести захід, тому що обіцяв жінці ніколи не скасовувати концерти.