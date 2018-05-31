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"Дівчата ахали": Олег Винник розповів про предків-красенів

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Популярний український співак Олег Винник розповів історію походження свого роду і прізвища, а також відверто прокоментував свій імідж.

Предки виконавця були стрункими і красивими, йдеться в інтерв'ю Винника журналу "Телегід".

"Мої предки були високими і стрункими, взагалі, знатними молодцями. Відбірні, сортові. А, коли мій прадід Єлисей йшов по селу, то всі дівчата ахали - такий високий і красивий він був. А Винники пішли від перших виноградарів і виноробів. В Львівській області є місто Винники, воно було засновано ще в 13-му столітті", - розповів Винник.

Виявилося, що артист не цурається весняно-польових робіт. "Я ріс в селі до 16 років. І, звичайно ж, як усі нормальні жителі села їв фрукти-овочі тільки зі свого саду-городу. Не з чуток знаю, що таке посадити картоплю, прополоти її, подгорнуть, зібрати... Мама казала: "Хочеш іти в клуб на танці - спочатку сходи на город попрацюй!" І я не соромлюся цього", - повідав співак.

Що стосується іміджу, то смаки Винника виявилися дуже сучасні. "Обираю оригінальні дизайнерські речі, які купую, в основному, за кордоном. Підходжу до цього практично. Не люблю влаштовувати з цього шоу, феєрію, одягатися в пір'я, щоб всіх убити наповал. Можна вийти на сцену у звичайній футболці і це подобається людям. А можна вийти в блискучому вбранні зі стразами за мільйон доларів і не справити ніякого враження на публіку. Блищати на сцені не репертуаром, а дорогими речами - це не творчість, а показуха. І це для мене не прийнятно", - зазначив Олег Винник.

До речі, співак року за версією премії "Золота жар-птиця" прикрасив обкладинку видання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника недавно сталася трагедія - 28 травня померла його мати. Жінка тривалий час хворіла і перенесла три інсульти. На наступний день Винник провів концерт на Тернопільському міському стадіоні, який присвятив пам'яті матері. Він не зміг перенести захід, тому що обіцяв жінці ніколи не скасовувати концерти.

Особа
Олег Винник
Об'єкт
шоу-бизнес
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