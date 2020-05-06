"Дітей треба було заводити": Варнава вперше розповіла про важкий розрив із коханим

Російська актриса Катерина Варнава зізналася, що розсталася зі своїм коханим Костянтином, з яким була у стосунках шість років.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак для YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Катерина Варнава з коханим Instagram @kativarnava

Так, як стало відомо, Катерина й Костянтин розійшлися ще рік тому. Однак свій розрив пара не афішувала.

"Ми з Костянтином розійшлися. При цьому, ми в хороших відносинах. Ми спілкуємося, дружимо. Але я думаю, що настав такий період, коли і мені, і йому пора рухатися далі. Це не зрада, це не через те, що я зустріла якусь іншу людину або він. Хоча, мені здається, що так розлучитися було б простіше. Тому що ми розлучалися важко. І в якийсь момент я зрозуміла, що нічого не рухається. Весілля вже було не потрібне в цих стосунках, воно нічого не змінить. Дітей треба було заводити раніше. Просто в якийсь момент стосунки з пристрасних переросли стосунки родичів", – зізнається Варнава.

Катерина Варнава з коханим Instagram @kativarnava

"Викликати на розмову була моя ініціатива. Я в один момент зрозуміла, що ми просто живемо на одній території", – додала актриса.

Катерина Варнава з коханим Instagram @kativarnava

Катерина Варнава з коханим Instagram @kativarnava

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Варнава висловилася про заборону в'їзду в Україну й концерти в Криму.

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