"Дійшов до краю": відомий російський актор опинився на межі смерті

Відомий російський актор Дмитро Харатьян ледь не загинув через алкоголізм, яким він намагався заглушити глибоку депресію.

Відверте зізнання про небезпечну залежність він зробив у студії програми Кіри Прошутінської "Він і Вона" на телеканалі "ТВ Центр".

Актор неодноразово потрапляв у ДТП на грунті алкогольного сп'яніння, які могли закінчитися летальним результатом. Жахлива депресія у нього була в 37 років, затягнувшись на півтора року.

"Мені нічого не допомагало. Я тоді ще до лікарів не звертався. Хоча даремно, треба звертатися насправді до психотерапевтів. Не треба цього соромитися. Це вже теж досвід. Я не хотів прокидатися. Я розумів, що ранок. І я .. . знову закривався ковдрою і говорив: "Я не хочу, не хочу цього життя", – розповів Харатьян.

Дмитро Харатьян Облако картинок

Він зазначив, що руки опустилися до такої міри, що абсолютно нічого не хотілося робити. Актор хотів закритися "і як би заснути".

"Але це не смерть. Це повна відмова від зовнішнього світу. Я доходив до краю кілька разів. Я реально не просто депресією доходив, а просто алкоголем доходив", – зізнався він.

Харатьян вважає, що приклад його залежності та наслідків зможе надихнути когось побороти алкоголізм, тому він не приховує цього.

"Алкоголь, наркотики – це страшне лихо, що приводить до смерті людини і до великих проблем його близьких, а, може, і до смерті. Мені просто пощастило. Я мало людей бачив, які доходили до такого краю. Більшості з них просто вже немає", – наголосив актор.

Дмитро Харатьян у фільмі "Гардемарини, вперед!"

Зараз Харатьян веде образ непитущого. Він стверджує, що вирішив проблему з алкоголем ще 15 років тому, а допомогла йому в цьому віра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед зірок російського шоубізу багато хто залежний від наркотиків або алкоголю, проте в цьому рідко зізнаються. Нещодавно відверто подібне одкровення зробила Лоліта Мілявська. Вона розповіла, що підсіла на наркотики, але з цією проблемою насилу вдалося впоратися.

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