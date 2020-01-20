Діану Арбеніну зняли топлес під час відпочинку. Фото

У мережу потрапило відверте фото російської рок-співачки, солістки групи "Нічні Снайпери" Діани Арбеніної.

Так, воно було зроблене під час відпочинку артистки на Балі. На знімку Арбеніна позувала топлес в басейні. Відповідний кадр був опублікований виданням "Starhit".

Діана Арбеніна Фото: msn.com

Діана Арбеніна топлес Фото: starhit.ru

Зазначається, що у відпустку співачка вирушила разом з 9-річними дітьми — Мартою та Артемом. Вона разом з ними вчилася кататися на серфі.

"Серфити дітям сподобалося, так що план ми здійснили. Але наші наступні відпустки навряд чи будуть пов'язані з цією темою. Марту і Тему всіляко просила бути обережними, а ось сама як завжди — все роблю на повну котушку. Коліна стерла до крові. Але зате до кінця відпустки змінила навчальну дошку на нормальну!" — зізналася Арбеніна.

Діти Діани Арбеніної Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діана Арбеніна перенесла серцевий напад. Подробиці читайте тут.

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