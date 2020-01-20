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20 січня • оновлено в 14:16
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Діану Арбеніну зняли топлес під час відпочинку. Фото

4.4т
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У мережу потрапило відверте фото російської рок-співачки, солістки групи "Нічні Снайпери" Діани Арбеніної.

Так, воно було зроблене під час відпочинку артистки на Балі. На знімку Арбеніна позувала топлес в басейні. Відповідний кадр був опублікований виданням "Starhit".

Діана Арбеніна

Діана Арбеніна

Фото: msn.com

Діана Арбеніна топлес

Діана Арбеніна топлес

Фото: starhit.ru

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Зазначається, що у відпустку співачка вирушила разом з 9-річними дітьми — Мартою та Артемом. Вона разом з ними вчилася кататися на серфі.

"Серфити дітям сподобалося, так що план ми здійснили. Але наші наступні відпустки навряд чи будуть пов'язані з цією темою. Марту і Тему всіляко просила бути обережними, а ось сама як завжди все роблю на повну котушку. Коліна стерла до крові. Але зате до кінця відпустки змінила навчальну дошку на нормальну!" — зізналася Арбеніна.

Діти Діани Арбеніної

Діти Діани Арбеніної

Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діана Арбеніна перенесла серцевий напад. Подробиці читайте тут.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Діана Арбеніна
Місце
Росія
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Прикольный такой мужик с сиськами. Пацак наверное.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она такое страшко что лучше ее не снимать,пусть просто поет)))))))
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