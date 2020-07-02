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Діані Гурцкій – 42: що відомо про її хворобу і чи бачить співачка насправді

Єва Романова
Люди
2,0 т.
Діані Гурцкой – 42 (Фото – Instagram Діани Гурцкой)

Діані Гурцкой – 42 (Фото – Instagram Діани Гурцкой).

У четвер, 2 липня відома російська співачка грузинського походження Діана Гурцкая відзначає своє 42-річчя.

Сценічний образ Гурцкої у багатьох асоціюється з чорними окулярами, які приховують її дефект зору. Зірка постійно ховає обличчя за аксесуаром і намагається не зачіпати цю тему в інтерв'ю. OBOZREVATEL вирішив розповісти що відомо про проблеми із зором у виконавиці і чому багато шанувальників вважають, що це просто частина образу.

Гурцкая з синами

Гурцкая з синами Instagram Діани Гурцкої

Хвороба Діани Гурцкої: що відомо

Гурцкая на зорі своєї кар'єри розповідала, що народилася незрячою. Причиною могли бути важкі пологи – тим більше, що у її матері вони були четвертими за рахунком (співачка була наймолодшою дитиною в сім'ї).

Батьки Діани не відразу зрозуміли, що їхня молодша дочка народилася сліпою. Забили на сполох, коли дівчинка сильно впала з ліжка. У матері з'явилися підозри, які підтвердили лікарі.

Гурцкая відзначає день народження

Гурцкая відзначає день народження Instagram Діани Гурцкой

Коли дівчинці було кілька місяців, їх сім'ї повідомили, що їхня дочка більше ніколи не зможе бачити – у неї повністю атрофовані м'язи очей. На виховання дівчинки діагноз ніяк не вплинув. Вона так само ходила в школу, правда, корекційну і розвивалася як звичайна, здорова дитина.

"Я росла звичайною дитиною – так само бігала, падала, пустувала. Мене ніколи не шкодували, хоча всі опікали", – згадує співачка.

Як незряча дівчинка стала впізнаваною співачкою

З самого дитинства, коли Гурцку долала туга, вона починала співати. Це було її улюблене заняття з ранніх років – ще не навчившись добре розмовляти, Діана вже запам'ятовувала мелодії і звуки навколишнього світу, а потім намагалася їх відтворити.

Діані Гурцкій – 42

Діані Гурцкій – 42 Instagram Діани Гурцкої

Мама помітила творчі здібності дочки, тому підтримала в прагненні отримати ще й музичну освіту. У 8 років Діана почала займатися з педагогом по вокалу, а через пару місяців захотіла навчитися грати на фортепіано.В музичній школі було набагато важче ніж в школі для незрячих – дівчинці доводилося вчитися нарівні з усіма, покладаючись тільки на власну пам'ять і тонкий слух. Тяга до музики привела Діану на російську естраду.

Продюсером співачки є її брат – Роберт. Він завжди стоїть горою за молодшу сестру, особливо коли питання стосується її особливості.

Діана Гурцкая може частково бачити: звідки з'явилися чутки

Уже прославившись Діана відправляється на лікування в Уфу до відомого лікаря Ернста Мулдашева. Він виділив у своїй лікарні для співачки кращу палату і провів операцію абсолютно безкоштовно. За словами Ернста, операція пройшла успішно і він домігся тих результатів, які запланував. Повернути зір в повному обсязі Діані не було можливим, а ось частково повернути зорові здібності – так.

Сама ж співачка повідомляла, що операція не подіяла, вона ще рік відчувала себе погано і відновлювалася. Можливості бачити вона так і не отримала.

Нещодавно Діана Гурцкая взяла участь у фотосесії відомого тбіліського фотографа, для якого позувала без темних окулярів. Правда, очей співачки на знімку все одно не видно, їх закриває прикраса, виконана у східному стилі.

Гурцкая без окулярів: як виглядає

Гурцкая без окулярів: як виглядає Instagram Роберта Гурцкого

Крім захоплення, фотознімок викликав хвилю хейту на адресу артистки. Аудиторія розділилася на дві частини: одні розхвалили образ співачки і креативний підхід до знімка, інші ж масово писали в коментарях, що на фото не Гурцкая. Мовляв, вона не настільки красива, як дівчина на знімку. Знайшлися й ті, хто викрив співачку в брехні про сліпоту. Фоловери Роберта буквально вимагали, щоб він визнав, що його сестра не сліпа, а не показує свої очі через те, що вони виглядають не кращим чином.

Сумніватися в діагнозі співачки також змушує той факт, що артистку нерідко можна побачити на прем'єрних показах фільмів в кінотеатрі "Жовтень". Свою любов до кінотеатрів Діана пояснює тим, що їй подобається слухати фільми, вона добре розрізняє і запам'ятовує голоси, проте багатьом шанувальникам і це здається підозрілим.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилася популярна російська співачка МакSим після страшної аварії, яку пережила в 2018 році.

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