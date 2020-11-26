Діалог прем'єра Британії з 8-річним хлопчиком про Санта-Клауса зворушив мережу

Прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону написав листа 8-річний хлопчик Монті, в якому запитав, чи зможе Санта-Клаус принести подарунки через карантинний режим.

Прем'єр відповів малюкові та опублікував це на своїй сторінці в Twitter.

"Шановний пане Джонсон, мені 8 років, і я хотів би запитати, чи не думали ви і уряд про те, чи зможе Санта-Клаус приїхати в цьому році? Якщо ми залишимо антисептик поруч з печивом для нього, він зможе приїхати?", – написав у листі 8-річний Монті.

За словами Джонсона, він отримав багато таких листів, тому поговорив з експертами і може впевненно сказати, що Санта готує сани і буде розносити подарунки на Різдво.

"Я знаю, що мільйони дітей теж цікавляться цим питанням. Щоб упевнитися, я подзвонив на Північний полюс і можу сказати, що Санта-Клаус готовий і дуже жадає їхати, так само, як і Рудольф, і всі інші олені", – зазначив британський прем'єр-міністр.

У мережі користувачі зраділи такій новині і діалог прем'єра Британії з хлопчиком розчулив їх.

"Милі почуття, дякую, Борис", "Обожнюю, Борис молодець!", "Чудово, чи не так?", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон. Але в цьому році він був змушений зробити це онлайн.