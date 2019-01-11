Ді Капріо застукали за поцілунками з красунею: усе про неї

Леонардо Ді Капріо і його дівчину Камілу Морроне застукали за поцілунками. Пара потрапила в об'єктив до папараці на побаченні у Нью-Йорку
44-річний актор і 21-річна модель зустрічаються із минулої весни. Знімки розмістили в Instagram-акаунті "Redcarpetmood".
Grazia
Каміла Морроне народилася в Аргентині 16 червня 1997 року і молодша за Ді Капріо на 23 роки. Мати Каміли — Люсіла Сола, цивільна дружина актора Аль Пачіно. Разом із ним тв матір'ю вона виходила на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю у 2014 році.
У юному віці Каміла почала пробувати себе як модель і встигла попрацювати із такими журналами, як Vogue і Love Magazine.
У 2014-му Каміла спробувала себе в ролі актриси й знялася у картині Джеймса Франко "Буковскі".
My cute new @rimowa luggage ✈️ now I need a trip to take it on 🧐
@hungvanngo on face for @thelovemagazine Love Advent 2017💄 can not thank @kegrand @bitton & all of the Love team for always supporting and believing in me🌹 can not wait for you to see what we shot this year !
Як раніше писав OBOZREVATEL, аргентинсько-американська модель і дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Марроне взяла участь у спокусливій фотосесії для реклами джинсів. Дівчина стала обличчям марки одягу Jordache.
На фотографії модель позувала у джинсах і бюстгальтері, який продемонстрував її пишні форми.
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