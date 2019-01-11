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Ді Капріо застукали за поцілунками з красунею: усе про неї

1.4тЧитати матеріал російською

Леонардо Ді Капріо і його дівчину Камілу Морроне застукали за поцілунками. Пара потрапила в об'єктив до папараці на побаченні у Нью-Йорку

44-річний актор і 21-річна модель зустрічаються із минулої весни. Знімки розмістили в Instagram-акаунті "Redcarpetmood".

Ді Капріо застукали за поцілунками з красунею: усе про неї

Grazia

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Каміла Морроне народилася в Аргентині 16 червня 1997 року і молодша за Ді Капріо на 23 роки. Мати Каміли — Люсіла Сола, цивільна дружина актора Аль Пачіно. Разом із ним тв матір'ю вона виходила на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю у 2014 році.

* goes to polo game once *

Публікація від Camila Morrone (@camilamorrone)

У юному віці Каміла почала пробувати себе як модель і встигла попрацювати із такими журналами, як Vogue і Love Magazine.

🇺🇸 🇦🇷 🇮🇹

Публікація від Camila Morrone (@camilamorrone)

У 2014-му Каміла спробувала себе в ролі актриси й знялася у картині Джеймса Франко "Буковскі".

Lake Powell

Публікація від Camila Morrone (@camilamorrone)

My cute new @rimowa luggage ✈️ now I need a trip to take it on 🧐

Публікація від Camila Morrone (@camilamorrone)

@hungvanngo on face for @thelovemagazine Love Advent 2017💄 can not thank @kegrand @bitton & all of the Love team for always supporting and believing in me🌹 can not wait for you to see what we shot this year !

Публікація від Camila Morrone (@camilamorrone)

Як раніше писав OBOZREVATEL, аргентинсько-американська модель і дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Марроне взяла участь у спокусливій фотосесії для реклами джинсів. Дівчина стала обличчям марки одягу Jordache.

На фотографії модель позувала у джинсах і бюстгальтері, який продемонстрував її пишні форми.

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Особа
Леонардо Ді Капріо
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