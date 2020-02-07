"Дешеві понти": Осадча розлютила українців дорогим авто

Українська телеведуча Катя Осадча нарвалася на критику в мережі через фотографію з дорогим автомобілем Jaguar XJ.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала новий знімок, на якому позує біля власної машини.

Катя Осадча Instagram @kosadcha

"Мій кінь Jaguar після першого ТО і щаслива я, що все пройшло швидко, професійно, без черг і зайвих клопотів", – таким підписом супроводила знімок Осадча.

Примітно, що в коментарях багато користувачів розкритикували фотографію телеведучої. Зокрема, шанувальників збентежила демонстрація розкоші на публіку:

"Дешеві понти. Була кращої думки про вас. Кому це цікаво?", "Головне, що всім класно, війна не у них", "Грошей вистачило на ТО".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Катя Осадча висловилася про українців після захоплення моста в Києві.

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