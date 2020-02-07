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8 лютого • оновлено в 08:04
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"Дешеві понти": Осадча розлютила українців дорогим авто

12.3т
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Українська телеведуча Катя Осадча нарвалася на критику в мережі через фотографію з дорогим автомобілем Jaguar XJ.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала новий знімок, на якому позує біля власної машини.

Катя Осадча

Катя Осадча

Instagram @kosadcha

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"Мій кінь Jaguar після першого ТО і щаслива я, що все пройшло швидко, професійно, без черг і зайвих клопотів", – таким підписом супроводила знімок Осадча.

Примітно, що в коментарях багато користувачів розкритикували фотографію телеведучої. Зокрема, шанувальників збентежила демонстрація розкоші на публіку:

"Дешеві понти. Була кращої думки про вас. Кому це цікаво?", "Головне, що всім класно, війна не у них", "Грошей вистачило на ТО".

"Дешеві понти": Осадча розлютила українців дорогим авто
"Дешеві понти": Осадча розлютила українців дорогим авто
"Дешеві понти": Осадча розлютила українців дорогим авто
"Дешеві понти": Осадча розлютила українців дорогим авто
"Дешеві понти": Осадча розлютила українців дорогим авто

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Катя Осадча висловилася про українців після захоплення моста в Києві.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катя Осадча
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то совсем она старая и страшная стала(
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вчера же была новость, что украинцы выбирают между Теслой и Ниссаном, а теперь они же негодуют на какой-то дешёвый Ягуар.
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