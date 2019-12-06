День Збройних сил України: хто з українських політиків служив у армії

6 грудня відзначається День Збройних сил України.

Так, саме цього дня в 1991 році був ухвалений закон "Про Збройні сили України". У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, хто з українських політиків служив у армії.

Святослав Вакарчук

LIGA.net

Лідер фракції "Голос", депутат Святослав Вакарчук є офіцером запасу. Він пройшов службу на військовій кафедрі, отримавши звання лейтенанта.

Нестор Шуфрич

LIGA.net

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич два роки, з 1985 до 1987, відслужив у піхоті, службу закінчив у ранзі командира БТР.

Олександр Ковальов

"Вільне Радіо"

Позафракційний народний депутат Олександр Ковальов у 1985-1987 роках пройшов службу в Афганістані.

Олег Синютка

"Твоє Місто"

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка ніс службу в армії СРСР у 1988-1989 роки. Він перебував за полярним колом.

Ілля Кива

KP.UA

Депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива в 2014-2015 роках брав участь у АТО на Донеччині.

Михайло Забродський

LIGA.net

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність", генерал Михайло Забродський – керівник АТО в 2017 році. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України з березня 2015 року (з 2017 року – командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України).

Жан Беленюк

24 Канал

Народний депутат від фракції "Слуга народу", борець Жан Беленюк працював спортсменом-інструктором у ЦСКА ЗСУ, має звання лейтенанта.

Мар'яна Безугла

"Уніан"

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" закінчила Українську військово-медичну академію. У 2015 році була мобілізована в армію, після спецпідготовки відправлена в бригаду, потім – в АТО. Безугла була керівницею програми "Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України" в Міноборони.

Максим Павлюк

MY.UA

Депутат Ради від "Слуги народу" Максим Павлюк до обрання в парламент працював заступником військового прокурора Дарницького гарнізону.

Петро Порошенко

LIGA.net

Експрезидент Петро Порошенко, лідер фракції "Європейська солідарність" був призваний до лав армії СРСР з другого курсу Київського державного університету 1984 року. Він відслужив два роки в Казахстані в частинах ППО.

Роман Костенко

"Новий час"

Депутат від фракції "Голос" Роман Костенко – військовослужбовець Служби безпеки України, "кіборг" Донецького аеропорту. Позивний – "Грім".

Яна Зінкевич

gazeta.ua

Депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич – доброволиця-медикиня, керівниця "Госпітальєрів". За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла і врятувала понад дві сотні поранених українських солдатів із передової.

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