День вишиванки 2020: українські зірки діляться яскравими фото в національному вбранні

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цього року свято випало на 21 травня. На честь цього зірки з самого ранку вітають українців з Днем вишиванки.
OBOZREVATEL пропонує читачам побачити святкові фотографії знаменитостей у вишиванках, якими вони діляться на своїх сторінках в Instagram.
Однією з перших привітала з Днем вишиванки українців співачка Джамала. Артистка ще 20 травня опублікувала фото в стильній сукні-вишиванці.
"Коли їздиш світом, саме вишиванка – це твоє привітання без слів!", – написала співачка.
Джамала
Instagram @ jamalajaaa
Джамала
Instagram @ jamalajaaa
Серією фото у вишиванці поділилася й спортсменка Лілія Подкопаєва:
"Вишиванка – вишуканий символ України!"
Лілія Подкопаєва
Instagram @ podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
Instagram @ podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
Instagram @ podkopayeva_official
Співачка Світлана Тарабарова з самого ранку опублікувала фото в стильній вишиванці.
Світлана Тарабарова
Instagram @ tarabarova
Світлана Тарабарова
Instagram @ tarabarova
Світлана Тарабарова
Instagram @ tarabarova
Телеведуча Марічка Падалко продемонструвала свій стильний look: вишиванка й червона спідниця.
Телеведуча Надія Матвєєва захопила образом у блакитній сукні-вишиванці.
Надія Матвєєва
Instagram @ nadezhda_matveeva_nadya
Надія Матвєєва
Instagram @ nadezhda_matveeva_nadya
Перша леді Олена Зеленська поділилася фото з Володимиром Зеленським, на якому вони позують у вишиванках.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про маловідомі факти про українську вишиванку, які здивують.
Також до свята OBOZREVATEL опублікував оригінальні привітання з Днем вишиванки : в віршах, прозі, листівках і відео.
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