День Валентина 2020: як зірки вітали своїх коханих з романтичним святом

У п'ятницю, 14 лютого, мільйони людей відзначають найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Не стали винятком і знаменитості.

Зірки з самого ранку зізнаються своїм коханим у почуттях, публікуючи зворушливі і ніжні пости. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися на романтичні зізнання знаменитостей в День святого Валентина.

Так, український репер Потап привітав свою дружину Настю Каменських, опублікувавши спільне чорно-біле фото. На знімку артист ніжно обіймає співачку за талію. Фотографію Потап супроводив коротким підписом: "Щасливого Дня Валентина".

А ось співачка Анна Сєдокова опублікувала в своєму Instagram зізнання в коханні Янісу Тімму. Пост зірка супроводила відео, на якому вони пристрасно цілуються.

"Через кілька хвилин літак понесе мене в інше місто і в цей день ми з тобою Яніс Тімма будемо не разом, але цей ранок був нашим. Я не знаю людини кращої. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. З тобою я дитина. Така маленька і захищена тобою. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ. З Днем Закоханих, моя величезна любов!"

Залишив зворушливий пост і соліст гурту "Руки Вверх" Сергій Жуков:

"Я знову, як хлопчисько, закоханий! Закоханий в свою дружину так, що кожну секунду розставання переживаю дуже важко і болісно. Так кохають тільки один раз, кохана... З днем закоханих!"

Привітала з Днем святого Валентина своїх підписників і Марина Боржемская. У своєму пості знаменитість написала, що вірить в любов:

"Дуже вірю в справжню, щиру і вірну! Вірю, що вона буває з першого погляду, що може нагрянути, коли її не чекаєш. Що може огорнути так, немов небо обійняло тебе і не дає зробити навіть подих без коханої людини! З Днем Святого Валентина, мої милі! Нехай сьогодні кожна з вас отримає валентинку".

Опублікувала зворушливу сімейну фотографію в своєму Instagram телеведуча Марічка Падалко.

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