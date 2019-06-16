Меган Маркл і принц Гаррі показали малюка: зворушливе фото

Британський принц Гаррі святкує перший День батька у якості татуся маленького Арчі Гаррісона, якого народила дружина герцога акторка Меган Маркл.

Світлина маленького Арчі на руках у батька з’явилася на офіційній Instagram-сторінці герцога та герцогині Сассекських. Місячний лорд Арчі тримає татка за пальчик.

"З днем батька! І бажаємо особливого першого Дня батька герцогу Сассекському", - підписали у герцогстві фото з маленьким Арчі Гаррісоном Маунтбаттеном-Віндзором.

На кого більше схожий? instagram sussexroyal

Фоловери одразу почали гадати на кого більше з батьків схожий малюк. Думки зійшлися і більшість користувачів зауважила, що у Арчі мамині очі, але руде батькове волосся.

Пара нещодавно вперше після народження сина вийшла в люди instagram sussexroyal

Королівські батьки instagram sussexroyal

Також королівська родина оприлюднила кілька зворушливих світлин принца Філіпа з дітьми, принца Чарльза та принца Вільяма з молодшим сином Луї з привітаннями до дня батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!