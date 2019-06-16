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Меган Маркл і принц Гаррі показали малюка: зворушливе фото

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Британський принц Гаррі святкує перший День батька у якості татуся маленького Арчі Гаррісона, якого народила дружина герцога акторка Меган Маркл.

Світлина маленького Арчі на руках у батька з’явилася на офіційній Instagram-сторінці герцога та герцогині Сассекських. Місячний лорд Арчі тримає татка за пальчик.

"З днем батька! І бажаємо особливого першого Дня батька герцогу Сассекському", - підписали у герцогстві фото з маленьким Арчі Гаррісоном Маунтбаттеном-Віндзором.

На кого більше схожий?

На кого більше схожий?

instagram sussexroyal

Фоловери одразу почали гадати на кого більше з батьків схожий малюк. Думки зійшлися і більшість користувачів зауважила, що у Арчі мамині очі, але руде батькове волосся.

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instagram sussexroyal

Королівські батьки

Королівські батьки

instagram sussexroyal

Також королівська родина оприлюднила кілька зворушливих світлин принца Філіпа з дітьми, принца Чарльза та принца Вільяма з молодшим сином Луї з привітаннями до дня батька.

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Happy Father’s Day!

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
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