Меган Маркл і принц Гаррі показали малюка: зворушливе фото

Британський принц Гаррі святкує перший День батька у якості татуся маленького Арчі Гаррісона, якого народила дружина герцога акторка Меган Маркл.
Світлина маленького Арчі на руках у батька з’явилася на офіційній Instagram-сторінці герцога та герцогині Сассекських. Місячний лорд Арчі тримає татка за пальчик.
"З днем батька! І бажаємо особливого першого Дня батька герцогу Сассекському", - підписали у герцогстві фото з маленьким Арчі Гаррісоном Маунтбаттеном-Віндзором.
На кого більше схожий?
instagram sussexroyal
Фоловери одразу почали гадати на кого більше з батьків схожий малюк. Думки зійшлися і більшість користувачів зауважила, що у Арчі мамині очі, але руде батькове волосся.
Пара нещодавно вперше після народження сина вийшла в люди
instagram sussexroyal
Королівські батьки
instagram sussexroyal
Також королівська родина оприлюднила кілька зворушливих світлин принца Філіпа з дітьми, принца Чарльза та принца Вільяма з молодшим сином Луї з привітаннями до дня батька.
Wishing all our followers a very Happy Father’s Day! Both of these images were taken at Balmoral Castle in Scotland. The first one features The Duke with his eldest children, The Prince of Wales and The Princess Royal, and was taken in 1952. The second image was taken in 1972 and features The Duke of York and The Earl of Wessex. 📷PA
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
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