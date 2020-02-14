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14 лютого • оновлено в 07:35
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День святого Валентина: топ-5 найбільш міцних зоряних пар України

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14 лютого закохані всього світу відзначають своє свято – День святого Валентина.

До цієї особливої дати OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на найміцніші пари українського шоу-бізнесу.

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Надія Дорофєєва та Володимир Дантес

Надія Дорофєєва та Володимир Дантес

Надія Дорофєєва та Володимир Дантес

instagram.com/nadyadorofeeva

Володимир Дантес і Надія Дорофєєва одружилися 8 липня 2015 року. До весілля вони довгий час зустрічалися – разом пара вже вісім років. У день знайомства Володимир сказав Наді: "Ти будеш моєю дружиною!", а за тиждень вони вже жили разом. Весілля Дантеса і Дорофеєвої було організоване як лавандове торжество, на якому були присутні багато зірок українського шоу-бізу.

Коли на одній хвилі з ❤️❤️❤️

Допіс, Поширення Dantes (@vladimirdantes)

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна з дітьми

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна з дітьми

instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна познайомилися 2007 року в Харкові під час роботи в "Театр 19". 11 травня 2008 року пара обвінчалася, а 27 березня 2009-го зареєструвала шлюб.

У 2010 році в родині Бабкіних народилася дочка Веселина, а в червні 2019-го – син Єлисей. Також Сергій і Сніжана разом виховують сина Сніжани від першого шлюбу Артура.

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Юлія Саніна та Валерій Бебко

Юлія Саніна та Валерій Бебко

Юлія Саніна та Валерій Бебко

wikipedia.org

Завдяки популярній українській групі The Hardkiss з'явилася одна з найміцніших зіркових сімей. Саніна і Бебко познайомилися 2009 року, коли Юлія прийшла в якості журналістки брати інтерв'ю у Валерія. П'ять років Юлія Саніна і Вал Бебко приховували свої стосунки. Вони одружилися через два роки після знайомства. У листопаді 2015 року в родині народився син Данило.

Потап и Настя Каменських

Потап и Настя Каменських

Потап и Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

Потап і Настя познайомилися 2006 року, коли був створений їх творчий дует. Спочатку Потапа не влаштовувало, що всі лаври діставалися його партнерці, але пізніше між артистами спалахнула пристрасть, і 2013 року вони були помічені під час відпочинку на Кубі.

23 травня 2019 року Потап випустив ліричний трек і кліп "Константа", який став публічним освідченням у коханні Насті Каменських. Пісня стала відповіддю на хіт Насті – "Обіцяю". Весілля зірок відбулося цього ж дня.

Gute Nacht 💊 # ВТП #nk @kamenskux

Допіс, Поширення Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Оля Полякова та Вадим Поляков

Оля Полякова та Вадим Поляков

Оля Полякова та Вадим Поляков

Оля Полякова та її чоловік бізнесмен Вадим Поляков познайомилися в 2003 році, коли співачка виступала на дні народження у Вадима. Тоді вона ще не була настільки популярною і відомою, а він був одружений. Незабаром чоловік розлучився з першою дружиною, і в 2004 році вони з Ольгою одружилися. Перша дочка пари, Марія, народилася в 2005-му, друга, Аліса, – в 2011-му. У минулому році пара відзначила 15 років з дня весілля.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Настею Каменських.

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Читайте всі новини по темі "День святого Валентина" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
День святого Валентина
Особи
Юлія Саніна Сергій Бабкін Володимир Дантес Надія Дорофєєва Оля Полякова Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
музика зірки шоу шоу-бизнес люди Відносини любов весілля
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