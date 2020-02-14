День святого Валентина: топ-5 найбільш міцних зоряних пар України

14 лютого закохані всього світу відзначають своє свято – День святого Валентина.

До цієї особливої дати OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на найміцніші пари українського шоу-бізнесу.

Надія Дорофєєва та Володимир Дантес

Надія Дорофєєва та Володимир Дантес instagram.com/nadyadorofeeva

Володимир Дантес і Надія Дорофєєва одружилися 8 липня 2015 року. До весілля вони довгий час зустрічалися – разом пара вже вісім років. У день знайомства Володимир сказав Наді: "Ти будеш моєю дружиною!", а за тиждень вони вже жили разом. Весілля Дантеса і Дорофеєвої було організоване як лавандове торжество, на якому були присутні багато зірок українського шоу-бізу.

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна з дітьми instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна познайомилися 2007 року в Харкові під час роботи в "Театр 19". 11 травня 2008 року пара обвінчалася, а 27 березня 2009-го зареєструвала шлюб.

У 2010 році в родині Бабкіних народилася дочка Веселина, а в червні 2019-го – син Єлисей. Також Сергій і Сніжана разом виховують сина Сніжани від першого шлюбу Артура.

Юлія Саніна та Валерій Бебко

Юлія Саніна та Валерій Бебко wikipedia.org

Завдяки популярній українській групі The Hardkiss з'явилася одна з найміцніших зіркових сімей. Саніна і Бебко познайомилися 2009 року, коли Юлія прийшла в якості журналістки брати інтерв'ю у Валерія. П'ять років Юлія Саніна і Вал Бебко приховували свої стосунки. Вони одружилися через два роки після знайомства. У листопаді 2015 року в родині народився син Данило.

Потап и Настя Каменських

Потап и Настя Каменських instagram.com/kamenskux

Потап і Настя познайомилися 2006 року, коли був створений їх творчий дует. Спочатку Потапа не влаштовувало, що всі лаври діставалися його партнерці, але пізніше між артистами спалахнула пристрасть, і 2013 року вони були помічені під час відпочинку на Кубі.

23 травня 2019 року Потап випустив ліричний трек і кліп "Константа", який став публічним освідченням у коханні Насті Каменських. Пісня стала відповіддю на хіт Насті – "Обіцяю". Весілля зірок відбулося цього ж дня.

Оля Полякова та Вадим Поляков

Оля Полякова та Вадим Поляков

Оля Полякова та її чоловік бізнесмен Вадим Поляков познайомилися в 2003 році, коли співачка виступала на дні народження у Вадима. Тоді вона ще не була настільки популярною і відомою, а він був одружений. Незабаром чоловік розлучився з першою дружиною, і в 2004 році вони з Ольгою одружилися. Перша дочка пари, Марія, народилася в 2005-му, друга, Аліса, – в 2011-му. У минулому році пара відзначила 15 років з дня весілля.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Настею Каменських.

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