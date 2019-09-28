День народження Володимира Турчинського: як виглядає дочка покійного шоумена

28 вересня відомому шоумену і рекордсмену в силових видах спорту Володимиру Турчинському (Динаміт), який помер від інфаркту в 2009 році, мало виповнитися 57 років.

Його доньці Ксенії на момент смерті батька було лише 10 років. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як виглядає дівчина зараз.

Володимир Турчинський з дочкою Ксенією Wday

Ксенія Турчинська досі не дає інтерв'ю про знаменитого батька, а своє особисте життя тримає в таємниці від публіки. Відомо, що дівчина з відзнакою закінчила школу, в 2017 році знайшла себе в модельному бізнесі.

Ксенія Турчинська в модельному бізнесі bigpicture.ru

"До своїх 18 років я закінчила школу і поїхала до Китаю працювати моделлю. Надійшла пропозиція на робочий контракт на три місяці в Гуанчжоу. Для подіуму я опинилася занизька – 1 метр 71 сантиметр, а обличчя дозволяло працювати на фото і відео. Хотіла з'їздити до Китай, і раптом підвернувся модельний бізнес. Чи запропонують ще зніматися – буду, але я не сприймаю це як професію", – цитує слова дівчини видання Wday.

Ксенія Турчинська і мати Ірина instagram / turchinskayairina

Також дочка бодібілдера працювала контент-менеджером, SMM-фахівцем і проходила стажування в журналі у відділі культури. Вона зізнавалася, що життя навчило її всього домагатися самостійно, незважаючи на заслуги батька. У 2018 році Ксенія вступила в Школу-студію МХАТ.

Ксенія Турчинська instagram / turchhhhh

Ксенія Турчинська – дочка шоумена instagram / turchhhhh

Ксенія Турчинська – модель instagram / turchhhhh

Ксенія Турчинська в Китаї instagram / turchhhhh

Ксенія Турчинська з матір'ю instagram / turchinskayairina

Ксенія Турчинська в ліжку instagram / turchhhhh

Ксенія Турчинська – дочка Динаміту instagram / turchhhhh

Ксенія Турчинська instagram / turchhhhh

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня в світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат.

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