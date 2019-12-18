День народження Сталіна: як виглядає його могила і через що помер кат України

18 грудня виповнюється 141 рік з дня народження радянського диктатора, вождя СРСР Йосипа Сталіна. Він народився 1878 року.

Займаючи пости генсекретаря Компартії і глави уряду СРСР, Сталін встановив у Радянському Союзі однопартійну тоталітарну систему, фактично ставши одноосібним диктатором. Смерть Сталіна в березні 1953 року шокувала СРСР. Про те, як Сталін прийшов до влади, чим запам'ятався, від чого помер і як зараз виглядає могила вождя, – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Йосип Сталін (справжнє прізвище – Джугашвілі) народився 18 грудня 1878 року, в місті Горі в Грузії, в простій бідній родині. Його батько, Віссаріон Джугашвілі, був чоботарем, мати, Катерина Джугашвілі, працювала поденницею.

Сталін був учнем Горійського православного духовного училища, також навчався в семінарії в Тифлісі. Будучи студентом, він познайомився з основами марксизму і зблизився з підпільними революціонерами. На п'ятому році навчання Сталіна виключили з семінарії, видавши йому свідоцтво про те, що він може працювати педагогом у народному училищі.

Сталін – учень духовної семінарії wikipedia.org

До революції Джугашвілі служив у більшовицькій газеті "Правда" і був членом марксистської партії РСДРП. Також він брав участь у розбоях, викраденнях та здирництвах на користь партії, за що його неодноразово заарештовували і відправляли на заслання.

Псевдонім "Сталін" Йосип Джугашвілі обрав собі 1912 року, перед цим змінивши близько тридцяти інших прізвиськ. Для найближчого оточення у нього було інше ім'я – "Коба" ("безстрашний").

Сталін в 1912 році wikipedia.org

В роки громадянської війни Сталін проявив себе як непоганий військовий організатор. 29 листопада 1922 року він разом з Леніним, Свердловим і Троцьким увійшов до Бюро ЦК.

Коли Ленін, на тлі хвороби, відійшов від політичної діяльності, Сталін разом з Львом Каменєвим і Григорієм Зінов'євим організував "трійку", яка була опозиційно налаштована щодо Льва Троцького. Тоді ж його обрали Генсеком ЦК.

Ленін і Сталін wikipedia.org

Відомо, що після обрання Сталіна генеральним секретарем ЦК РКП (б) Ленін застерігав керівництво партії від зосередження влади в руках Сталіна, проте верхівка РКП (б) приховала від рядових членів партії цю інформацію.

Закріпившись у владі, Сталін став проводити політику колективізації. При ньому стала активно розвиватися важка промисловість. На тлі створення колективних господарств та інших змін проводилася політика найжорстокішого терору.

До середини 1930-х років Сталін сконцентрував у своїх руках всю повноту державної влади і фактично став одноосібним вождем СРСР. Інші лідери більшовиків – Троцький, Зінов'єв, Каменєв, Бухарін, Риков та інші, що входили до антисталінської опозиції, були поетапно виключені з правлячої партії, а потім фізично знищені як "вороги народу".

wikipedia.org

Політика Сталіна, заснована на репресіях і терорі, призвела до смерті 4,5 мільйона українських селян внаслідок Голодомору; мільйони людей по всьому СРСР були запроторені в табори ГУЛАГу або виселені на віддалені території, багато зазнали розкуркулення, а іноді були депортовані цілі народи. З 1934 по 1939 рік Сталін і його оточення організували "Великий терор" з метою ліквідації "ворогів робітничого класу", в ході якого більше мільйона чоловік були ув'язнені, а 700 тисяч – страчені таємною поліцією.

"Газета.Ру"

При цьому, на думку багатьох істориків, Сталін був винен у поганій підготовці СРСР до Другої світової війни, що призвело до величезних втрат. Вважається, що він ігнорував повідомлення розвідки про швидкий напад Гітлера навіть незважаючи на те, що йому називали точну дату.

Черчілль, Рузвельт і Сталін в Ялті. Лютий 1945 року moiarussia.ru

Про особисте життя Сталіна відомо, що він був одружений двічі. Першою дружиною була Катерина Сванідзе, другою – Надія Аллілуєва. У Сталіна було троє власних дітей: Василь Сталін, Яків Джугашвілі, Світлана Аллілуєва і прийомний син, Артем Сергєєв.

Дочка вождя СРСР, Світлана, все життя провела в еміграції і померла в США у 2011 році. За свідченнями прийомного сина Сталіна, вдома він був добродушною, лагідною людиною, багато жартував.

Сталін з дочкою Світланою, 1935 рік wikipedia.org

Сталін з дітьми: Василем (зліва) і Світланою (в центрі) moiarussia.ru

Сталін помер 5 березня 1953 року, за офіційною версією, від крововиливу в мозок. За іншими версіями, вождь був убитий найближчим його оточенням.

9 березня того ж року Сталін був похований у Мавзолеї на Червоній площі. Незабаром після XX з'їзду партії в 1956 році на партійних зборах заговорили про те, що перебування тіла Сталіна в усипальні Леніна "несумісне з вчиненими Сталіним беззаконнями".

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Однак влада СРСР боялася можливих заворушень у країні, тому пізно ввечері 31 жовтня 1961 року за абсолютної таємності, під приводом репетиції параду тіло Сталіна було перенесено в могилу на Червоній площі за Мавзолеєм. 1970 року на могилі Сталіна було встановлено пам'ятник роботи скульптора Миколи Томського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитування Левада-центру раніше з'ясувалося, що 70% росіян позитивно оцінюють роль Йосипа Сталіна в історії.

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