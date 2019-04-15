День народження Пугачової: як відреагували найпопулярніші зірки в РФ

Сьогодні, 15 квітня, Примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова відзначає 70-й день народження. У 2020 році артистка відсвяткує ще один ювілей - 55 років на сцені.

Багато зірок російського шоу-бізнесу привітали артистку в своїх соціальних мережах.

"З Днем народження! Довгих років і міцного здоров'я!", "Здоров'я! Сил! І Долгих щасливих років життя", "З Днем Народження! Нескінченного сьогодення і такого щирого щастя", "З Днем народження Алла Борисівна. Любимо вас нескінченно. Максим , ви приголомшлива сім'я! дай вам бог світлого всього", - пишуть в мережі.

Як писав раніше OBOZREVATEL:

Через гучний концерт до 70-річчя Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. У першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. А поведінку артистки він назвав хамською і цинічною.

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