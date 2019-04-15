День народження Пугачової: як відреагували найпопулярніші зірки в РФ

Сьогодні, 15 квітня, Примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова відзначає 70-й день народження. У 2020 році артистка відсвяткує ще один ювілей - 55 років на сцені.
Багато зірок російського шоу-бізнесу привітали артистку в своїх соціальних мережах.
На мою краще і не скажеш! З Днем Народження дорога Аллочка❗️ #Repost @theonlyonesovietsuperstar - - Дякую за натхнення, спасибі, Алла, за сили! Дякую за мотивацію, за бажання жити і робити вчинки! Дякую за цілющу силу твого голосу і пісень, спасибі за неможливу-велику -ощутімую любов, за те що виносила людей з негараздів своєї душой.Спасібо за орієнтир, за любов до людей, спасибі за вічний маяк, яким ти являешься.Спасібо, що ти справжня, єдина, справжня зірка, яка так нам всім нужна.Спасібо , що твій світ не тьмяний і не холодний, за те що ти світиш сов сем не собі, а нам і тільки нам.Еслі б ти могла уявити наскільки важливими були, є і будеш, для народу і людини окремо, ти б не повірила! Ти стільки віддала і у тебе стільки залишилося, що неможливо уявити, що людина , жінка, може стільки в собі вміщати. Великих людей існує багато, це прекрасно і це зовсім не благає значення даного слова, але ТИ - особлива з усіх великих, талановитих, найтонших, геніальних людей. ТИ особлива, тому що ТИ - Алла Пугачева.Потому що ТИ в якомусь роді уособлення нашої Батьківщини. Настільки різна, настільки зрозуміла, близька, рідна всім нам, всім людям які люблять Тебе! Щиро, з душею і сердцем.Ми б хотіли допомагати тобі в тій же мірі, як ти допомагали нам. Я б точно хотів, якби ще знав - как.Просто любити? Ти мене рятувала в важкі моменти і я ніколи не забуду почуття щастя і височини над гіркотою і сумом, коли чув твої "Осіннє листя", наприклад. Мені хотілося парити. Жіть.ТИ пробудження, ТИ мотив, ТИ муза, ТИ захисниця. Ти- даруєш життя. І я дуже хочу, щоб ТВОЄ життя, в свою чергу, була довгою, щасливою, здоровой.Я просто хочу, щоб у тебе було все добре. Я дуже тебе люблю і не знаю яким чином написати це, що б ти зрозуміла наскільки жваво, сильно і щиро в мені це чувство.Я шалено вдячний, що ти є в моєму житті, в мені, зі мной.Ти моя защіта.Ти моє порятунок від образи і тревогі.Ето честно.Ето правда.Ето то, що я відчуваю. З днем народження, дорога, кохана, справжня і незамінна. Я такий щасливий, що ТИ є. Я такий щасливий тебе любити. "У ній все.Я завжди хотів всього, і вона мені його дала." 💐
Ми самі вибираємо своє життя і як її проживати. ;) З днем народження, Алла Борисівна @alla_orfey! ❤ Ви приклад для багатьох. Здоров'я вам і сил, щоб насолоджуватися цими безцінними моментами якомога довше! Максим @maxgalkinru, спасибі за ці кадри, зворушливо до глибини душі! ) ❤💋🙏🏻
"З Днем народження! Довгих років і міцного здоров'я!", "Здоров'я! Сил! І Долгих щасливих років життя", "З Днем Народження! Нескінченного сьогодення і такого щирого щастя", "З Днем народження Алла Борисівна. Любимо вас нескінченно. Максим , ви приголомшлива сім'я! дай вам бог світлого всього", - пишуть в мережі.
Як писав раніше OBOZREVATEL:
Через гучний концерт до 70-річчя Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. У першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.
Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. А поведінку артистки він назвав хамською і цинічною.
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