День автомобіліста: на чому їздять українські зірки

День автомобіліста і дорожника або, як його називають, "День водія" в 2019 році святкуватимуть 27 жовтня. Це професійне свято не тільки для водіїв, а й для працівників автотранспортної галузі.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, які автомобілі обирають українські знаменитості.

Українська ведуча Катерина Осадча обрала Jaguar XJ.

Танцюрист Влад Яма їздить на Lexus UX250h.

Дмитро Монатік у вересні випробував електрокар Jaguar I-PACE.

Ведучий Анатолій Анаточіч вибрав для себе Mercedes.

Олександр Педан їздить на Volvo.

Президент України віддав перевагу електрокару Tesla Model X.

Як раніше писав OBOZREVATEL, автомобіль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстріляли з травматичної зброї. В результаті події музикант не постраждав.

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