День автомобіліста: на чому їздять українські зірки

День автомобіліста і дорожника або, як його називають, "День водія" в 2019 році святкуватимуть 27 жовтня. Це професійне свято не тільки для водіїв, а й для працівників автотранспортної галузі.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, які автомобілі обирають українські знаменитості.
Українська ведуча Катерина Осадча обрала Jaguar XJ.
Танцюрист Влад Яма їздить на Lexus UX250h.
Захотілося нових емоцій. До того ж давно не тримав в руках Lexus. Будемо кататися на UX250h цілий місяць ... Син стрибав від щастя коли дізнався що поїдемо на новій машині (для нього головне в авто - спойлер, це означає сама "бистрррая"), зійшлися на тому, що космічна форма задніх ліхтарів - це і є спойлер😉 Поки дуже тихий і верткий, подивимося що далі ... Ну і колір як у моїй першій тоді ще кредитної малятка, вгадаєте який?) ... @lexus_ukraine
Дмитро Монатік у вересні випробував електрокар Jaguar I-PACE.
Ми живемо в дивовижний час: стрімко розвиваються технологій! Кожен день щось нове, розуму незбагненне раніше, дивовижне і вражаюче. Епоха електрокарів прийшла! Або дуже стрімко приходить в Україну і світ в цілому. #jaguaripace мені порадив протестить один дуже хороша людина. За, що вдячний. Мені було так цікаво, я пішов на тест драйв! І правда! Восторг, повний захват! Швидкість, технологічність, комфорт, дизайн -ааауууфффф # ПріВідеТебяВсеТает !!! І що найголовніше екологічность🍀 ніякого бензину, газу, масел і т.п. Чиста енергія! Чиста планета 🌍! Ягуар -я покірний! Відчувається #MadeWithLoveAndRhythm! Спробуйте самі! Тест драйв в @jlrkyivwest !!! Це # ТоОтЧегоБезУма 🔥🔥🔥😼
Ведучий Анатолій Анаточіч вибрав для себе Mercedes.
Олександр Педан їздить на Volvo.
Ві часто запитуєте у діректі яка в мене машина. Зараз це автомобіль марки Volvo. ⠀ А від Першу свою машину я купив коли только переїхав до Києва, чи не маючі Фінансової стабільності и достатку я Зайшов у салон в центрі Києва и взявши у кредит авто, бо БУВ на 100 відсотків впевнений, что зможу віплатіті! ⠀ ⠀ Так і сталося, сегодня я погасивши Останній платіж 😂😂😂 Жартую, розрахувався я за неї дуже давно, но Яким же треба Було буті поганого, Щоб не маючі Нічого взяти машину в кредит 🙈🙈🙈 ⠀ ⠀ Давайте так, хто відгадає марку та модель мого первого автомобіля получит від мене бонус 🎁 Пиши у коментарях 👇🏻👇🏻👇🏻
Президент України віддав перевагу електрокару Tesla Model X.
Як раніше писав OBOZREVATEL, автомобіль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстріляли з травматичної зброї. В результаті події музикант не постраждав.
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