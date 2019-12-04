"Демо", "Поліція моралі" та інші: де зараз зірки 90-х, що зникли зі сцени

Деякі хіти 1990-х і початку 2000-х років і досі крутять на радіо і телебаченні. Однак багато виконавців того часу з різних причин пішли зі сцени.

OBOZREVATEL розповість, куди зникли Влад Сташевський, Лариса Чернікова, Саша Звєрєва та інші зірки 90-х (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Влад Сташевський

SM News

Красивий і талановитий Влад Сташевський підкорив серця багатьох дівчат кількома піснями в 90-х роках, проте зник із горизонту естради в 2000-х. Справа в тому, що, відмовившись від кар'єри співака, Влад кардинально змінив сферу діяльності і працював генеральним директором на металопереробному заводі. Зараз Владу 45 років, він іноді дає концерти зі старим репертуаром.

Світлана Володимирська

woman.rambler.ru

Світлана Володимирська відома завдяки своїй найпопулярнішій пісні "Хлопчик мій", саме за неї Світлана отримала премію "співачка року" в 1994-му. Після зльоту своєї популярності в 1998 році співачка несподівано виїхала разом зі своїм чоловіком в Красноярський край, у село Петропавлівку. Із приводу цього ходило безліч чуток; наприклад, по телебаченню Росії розповідали, що вона була в секті Віссаріона. Сама співачка пояснювала зміну діяльності першою вагітністю і загальною втомою від шоу-бізнесу.

Світлана повернулася на сцену в 2004 році, паралельно працюючи диригентом хору. Періодично бере участь у різних проєктах на російському телебаченні.

Саша Звєрєва

prelest.com

Російська співачка і діджейка стала відомою завдяки тому, що свого часу була солісткою групи "Демо". Зараз Саша – відомий дизайнер у США і одна з популярних мам Інстаграму.

Лариса Чернікова

woman.ru

Колись пісня "Я люблю тебе, Діма" звучала чи не в кожній хаті. Її виконавиця Лариса Чернікова заряджала своєю енергією, під її пісні хотілося танцювати. Шкільні дискотеки просто розривали її хіти. Але в 1996 році був убитий чоловік співачки, бізнесмен. Після цього Чернікова припинила кар'єру і в корені змінила своє життя.

Вона познайомилася з фермером зі США і поїхала до нього жити. Зараз Лариса Чернікова живе на дві країни, співає мантри і записує їх на диски. Артистці 45 років.

Містер Малий

woman.ru

Містер Малий (справжнє ім'я Андрій Циганов) був першовідкривачем реп-культури Росії 1990-х. Хіт "Буду гинути молодим" став гімном початківців репу в той період. Зараз Циганов – власник студії йоги. Йому 40 років.

24smi.org

"Поліція моралі"

SM News

Двоє лисих дівчат – учасниць епатажного дуету "Поліція моралі" – свого часу шокували публіку 1990-х. Найвідоміші композиції гурту: "Хлопець із Техасу", "Я тащусь від тебе", "Baby", "Дівчата хочуть". Зараз одна з учасниць дуету – Фріда – рідко виступає з концертами, деякий час займалася продюсуванням.

Співачка сконцентрувалася на вихованні доньки. Про другу учасницю під псевдонімом Ангел практично нічого невідомо. Якось інтернетом гуляла непідтверджена інформація, що співачка поїхала на захід і відкрила студію йоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно росЗМІ з'ясували, скільки і на чому заробляє українська співачка Софія Ротару. Так, нещодавно директор артистки заявляв, що зірка їде виступати на "Пісню року" безкоштовно.

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