Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі сідниці на новому пікантному знімку.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні на фоні холодильника.
Демі Роуз
Фото: instagram/demirose
"Коли єдине, що ти робиш кожен день – це ходиш до холодильника і назад", – написала Роуз.
Демі Роуз показала голі сідниці
Фото: instagram/demirose
Шанувальники не змогли пройти повз нового пікантного знімка моделі. Вони засипали її компліментами.
"Вау, гаряча", "Дуже красива", "Люблю тебе", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Демі Роуз оголила груди
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз у відвертому купальнику
Фото: instagram/demirose
Спокуслива Демі Роуз
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirose
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.
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