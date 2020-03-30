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30 березня • оновлено в 20:43
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Демі Роуз засвітила голі сідниці на пікантному фото

2.3т
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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі сідниці на новому пікантному знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні на фоні холодильника.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото: instagram/demirose

"Коли єдине, що ти робиш кожен день – це ходиш до холодильника і назад", – написала Роуз.

Демі Роуз показала голі сідниці

Демі Роуз показала голі сідниці

Фото: instagram/demirose

Шанувальники не змогли пройти повз нового пікантного знімка моделі. Вони засипали її компліментами.

"Вау, гаряча", "Дуже красива", "Люблю тебе", – написали люди.

Модель-"копія" Кардаш`ян засвітила голі сідниці на пікантному фото
Модель-"копія" Кардаш`ян засвітила голі сідниці на пікантному фото
Модель-"копія" Кардаш`ян засвітила голі сідниці на пікантному фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Демі Роуз оголила груди

Демі Роуз оголила груди

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз у відвертому купальнику

Демі Роуз у відвертому купальнику

Фото: instagram/demirose

Спокуслива Демі Роуз

Спокуслива Демі Роуз

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirose

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Демі Роуз
Теги
шоу-бизнес шоу
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