Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі сідниці на новому пікантному знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні на фоні холодильника.

Демі Роуз Фото: instagram/demirose

"Коли єдине, що ти робиш кожен день – це ходиш до холодильника і назад", – написала Роуз.

Демі Роуз показала голі сідниці Фото: instagram/demirose

Шанувальники не змогли пройти повз нового пікантного знімка моделі. Вони засипали її компліментами.

"Вау, гаряча", "Дуже красива", "Люблю тебе", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Демі Роуз оголила груди Фото: instagram/demirose

Демі Роуз у відвертому купальнику Фото: instagram/demirose

Спокуслива Демі Роуз Фото: instagram/demirose

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirose

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirose

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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