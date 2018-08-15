"Де повага до себе?" Ані Лорак зробила першу заяву після зради

Українська співачка Ані Лорак, про зраду чоловіка якої недавно стало відомо громадськості, вперше після скандалу висловилася в мережі про ситуацію в її житті.

"За все, що у мене є, я вдячна Богу! За друзів і ворогів, за вчителів і помічників. Завдяки випробуванням я є тією людиною, якою я є зараз. Будь-який успіх - це командний результат. Дякую кращій команді, яка йде зі мною по життю. Ваші здібності безмежні. Моя любов до вас нескінченна", - написала вона в Instagram.

Шанувальники в мережі тут же стривожилися. "Навіщо підтримувати ілюзію шлюбу? Де повага до себе?" - пишуть вони.

Однак, є ті, хто підтримав Лорак: "Ви правильно говорите, Ані. Забудьте зраду чоловіка, йому повинно бути соромно зраджувати вам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мурат Налчаджиоглу, який раніше був спійманий на зраді в одному з нічних закладів Києва, вперше з'явився після великого сімейного скандалу.