"Де борщ?" Джаред Лето порадував українців фото з Києва

Лідер популярного американського гурту 30 Seconds to Mars, що дав концерт 17 липня, Джаред Лето порадував шанувальників знімком із Києва.

Артист опублікував відповідну фотографію у своєму Instagram-сторіс, позуючи на тлі колеса огляду в центрі української столиці.

Він накинув на плечі стильний кольоровий палантин, а образ доповнив стильними окулярами. На знімку він підписав "Де цей веганський борщ".

Музикант на тлі колеса огляду Сторіс Джареда Лето

Артист залишився задоволеним атмосферою, яка панувала на концерті в Києві. Він подякував українцям за теплий прийом і драйв, який був присутній серед глядачів.

Атмосфера на концерті 30 Seconds to Mars Сторіс Лето

Джаред Лето instagram/jaredleto

Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті в Києві Лето прокричав зі сцени: "Я люблю цю країну!" Що примітно, на концерті в Москві він говорив те ж саме.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!