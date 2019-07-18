"Де борщ?" Джаред Лето порадував українців фото з Києва

Лідер популярного американського гурту 30 Seconds to Mars, що дав концерт 17 липня, Джаред Лето порадував шанувальників знімком із Києва.
Артист опублікував відповідну фотографію у своєму Instagram-сторіс, позуючи на тлі колеса огляду в центрі української столиці.
Він накинув на плечі стильний кольоровий палантин, а образ доповнив стильними окулярами. На знімку він підписав "Де цей веганський борщ".
Музикант на тлі колеса огляду
Сторіс Джареда Лето
Артист залишився задоволеним атмосферою, яка панувала на концерті в Києві. Він подякував українцям за теплий прийом і драйв, який був присутній серед глядачів.
Атмосфера на концерті 30 Seconds to Mars
Сторіс Лето
Джаред Лето
instagram/jaredleto
Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті в Києві Лето прокричав зі сцени: "Я люблю цю країну!" Що примітно, на концерті в Москві він говорив те ж саме.
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