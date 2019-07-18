Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Де борщ?" Джаред Лето порадував українців фото з Києва

1.4т Читати матеріал російською

Лідер популярного американського гурту 30 Seconds to Mars, що дав концерт 17 липня, Джаред Лето порадував шанувальників знімком із Києва.

Артист опублікував відповідну фотографію у своєму Instagram-сторіс, позуючи на тлі колеса огляду в центрі української столиці.

Він накинув на плечі стильний кольоровий палантин, а образ доповнив стильними окулярами. На знімку він підписав "Де цей веганський борщ".

Музикант на тлі колеса огляду

Музикант на тлі колеса огляду

Сторіс Джареда Лето

Новини
"Смердітиме довго": російський музикант розповів, як і коли зміниться влада в Росії

Артист залишився задоволеним атмосферою, яка панувала на концерті в Києві. Він подякував українцям за теплий прийом і драйв, який був присутній серед глядачів.

Атмосфера на концерті 30 Seconds to Mars

Атмосфера на концерті 30 Seconds to Mars

Сторіс Лето

Джаред Лето

Джаред Лето

instagram/jaredleto

Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті в Києві Лето прокричав зі сцени: "Я люблю цю країну!" Що примітно, на концерті в Москві він говорив те ж саме.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Джаред Лето
Місце
Україна Київ
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel