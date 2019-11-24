Раптово помер відомий український актор: що відомо

У неділю, 24 листопада, помер відомий актор кіно, а також Національного театру російської драми імені Лесі Українки Давид Бабаєв.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колега Бабаєва по цеху В'ячеслав Василюк. "Світла пам'ять", – написав він.

Акторові було 77 років, із них театральній сцені він присвятив близько 47-и.

Давид Бабаєв rusdram.com.ua

Бабаєв – Народний артист України (1999), член-кореспондент Національної академії мистецтв (2013).

Він народився в 1943 році в Махачкалі. У 1969 році закінчив Київське училище естрадно-циркового мистецтва, після чого протягом трьох років був артистом і художнім керівником естрадного колективу Архангельської філармонії.

Давид Бабаєв rusdram.com.ua

У Київському національному академічному театрі російської драми чоловік зіграв більше 70 ролей.

На рахунку Бабаєва більше 40 ролей у кіно, наприклад, у фільмах "Вбити "Шакала" і "Дорога в пекло". У 2011-му він був нагороджений орденом "За заслуги" II ступеня.

Найвідоміші кінокартини, в яких зіграв Давид Бабаєв: "Богдан-Зиновій Хмельницький", "Ілюзія страху", "Посмішка звіра", "Роксолана", "Слід перевертня", "Серця трьох", "Гра всерйоз", "Ніс" і багато інших.

Давид Бабаєв rusdram.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 78 років помер відомий український кінорежисер та актор Володимир Горпенко.

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