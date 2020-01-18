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18 січня • оновлено в 15:01
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Даша Жукова до весілля відзначилася на пляжі і захопила Андрія Шевченка

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Модельєр і дизайнер Даша Жукова, яка раніше вийшла заміж за грецького мільярдера Ставроса Ніархоса, вразила тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка.

Незадовго до весілля Жукова у своєму Instagram-акаунті виклала фотографію з пляжу в купальнику.

Ready to beach 🌞

Публікація від Dasha Zhukova (@dasha)

"До пляжу готова", - підписала бізнесвумен фотознімок.

Це фото захопило колишнього форварда "Челсі", тренера української футбольної збірної Андрія Шевченка, який поставив їй лайк.

Даша Жукова до весілля відзначилася на пляжі і захопила Андрія Шевченка

Як повідомлялося раніше, бізнесмен Ставрос Ніархос і модельєр Даша Жукова одружилися 17 січня в Санкт-Моріц, Швейцарія. За інформацією преси, організація весільного заходу обійшлася молодятам в 8 мільйонів євро.

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