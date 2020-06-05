"Ми були парою": переможниця "Холостяка" розповіла про зраду Михайлюка

Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася своїми переживаннями з приводу інтимний зв'язок головного героя шоу Макса Михайлюка з іншою учасницею.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Факти ICTV.

instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, то я її сприймаю як зраду. Тому що в моєму уявленні ми були парою ще після знайомства з моєю родиною. Я говорила йому, що закохана. Я вже проходила в своєму житті через зраду і обнулитися зараз, сказати: "Окей, забули, йдемо далі "я не можу", - розповідає Ульянова.

Вона також додала, що зараз відносин у неї немає, але охочих позмагатися за її серце дуже багато.

"Відносин немає, а шанувальники є. Шанувальників маса, що мене дуже радує і надихає", - додала Даша Ульянова.

instagram.com/dasha_ulyanovaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення романтичного реаліті "Холостяк-10" з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк зайнявся сексом з однією з учасниць на проекті, і розповів про це своїй обраниці Даші Ульяновій.

Пізніше було оприлюднене скандальне листування учасниць, яке підтверджувало цей факт.

Раніше OBOZREVATEL також публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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