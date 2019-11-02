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2 листопада • оновлено в 19:27
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"Дарую каблучки, роблю пропозиції": Коляденко розкрив правду про стосунки з Білик

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Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко давно розійшовся зі співачкою Іриною Білик, проте як і раніше любить робити їй подарунки.

Про це шоумен розповів в ефірі ObozTV, пояснюючи, чому влітку 2019 року знову покликав Білик заміж.

"Я п'ять років жив з Біличкою, я щороку, особливо під Новий рік, дарував їй кільце. То дерев'яне, то пластмасове, то залізне, то золоте, то навіть з брюліками. І ось минуло 15 років, і я знову подарував їй каблучку. У мене, напевно, таке хобі – я дарую кільця, роблю пропозиції, вона кільця бере, а заміж не йде. Фанерить, як фанера над Парижем. Люблю їй дарувати подарунки", – заявив він.

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Коляденко розповів, що в останні два місяці був у сварці з Білик, вони не спілкувалися.

"Я її в середу ввечері бачив, ми помирилися... Ми злітали на весілля до Аліночки Гросу, вона була в моєму кільці. Ми круто провели цей вікенд, я вперше був у Венеції. Ми з Біличкою плавали на гондолах, ходили, милувалися. А потім вона мене чимось образила, я якийсь образливий став. А потім я подумав – ти ж мужик, Колядеша. Я з'ясував стосунки, до стінки припер народну артистку України і сказав, щоб так більше не робила", – розповів шоумен.

"Ми помирилися, обнялися і вона сказала – Колядеша, не в нашому віці вже сваритися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Коляденко встав перед Іриною Білик на коліна, коли вона виступала на Miss Blonde Ukraine-2019. Коляденко прямо на сцені запропонував вийти за нього. Білик відповіла, що вже зайнята.

"Дарую каблучки, роблю пропозиції": Коляденко розкрив правду про стосунки з Білик

Instagram @ fan_iryna_bilyk

Справа в тому, що приблизно 15 років тому Коляденко робив таку саму пропозицію Ірині, проте вона і тоді цього не зробила. Вони якийсь час жили в цивільному шлюбі, після чого розірвали стосунки. У 2018 році Коляденко відверто розповів, як це було.

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Особи
Ірина Білик Діма Коляденко
Місце
Україна
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