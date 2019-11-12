Данилку різко стало погано прямо на сцені: що з ним

Українському співакові і шоумену Андрію Данилку несподівано стало погано під час зйомок новорічного шоу.

Як передає Clutch, артист переніс блокаду серця - процес, при якому різко скорочується серцевий ритм.

Андрій Данилко 24 ЗМІ

За словами очевидців, під час виступу на сцені Данилко був блідим і насилу міг говорити. А після кожного номера Андрій повертався в гримерку, щоб переодягнути мокрий від поту костюм.

Після завершення виступу, артист пішов у свою гримерку і довго не виходив.

Вірка Сердючка NewsOne

Як повідомив представник Данилко, щоб нормалізувати стан, його повністю обкололи препаратами, після чого Андрію стало трохи краще.

Андрій Данилко Старх

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак і шоумен Андрій Данилко висловився про українських зірок в політиці. На його думку, українські зірки йдуть в політику через гроші і жадібності, хоча явно не є голодуючими.

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