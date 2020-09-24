Данилко про Майдан: революцію роблять розважливі люди, а гинуть в ній – романтики

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Андрій Данилко висловився про Євромайдан

Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, згадуючи про події Євромайдану, заявив, що, на його думку, в Революції Гідності гинули романтики, а ініціювали її "розважливі люди".

Про це йшла мова в інтерв'ю для телеканалу "1+1". Артист також зізнався, що після подій у 2014 році його життя повністю змінилося. Він для себе зрозумів, що все направлено проти "простих людей" і вирішив більше не виступати в образі Вєрки Сердючки (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій Данилко висловився про Євромайдан. скріншот з відео

"Революція – це завжди потрясіння... У мене життя змінилося у 2014 році, коли перше вбивство сталося. Я тоді прийняв рішення більше не виступати в образі Сердючки. Я на фізичному рівні це відчув, мені не хотілося цього робити. Я скасував всі афішні концерти, які планувалися. Я дуже переживав і розумів, що все направлено проти простих людей. А я завжди був за простих людей, тому що я – проста людина. Революцію роблять не романтики, а розважливі люди, які переслідують свої цілі. А беруть участь і гинуть романтики. Ось це страшно", – висловився Данилко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка народилася в Керчі (Крим), заявила, що не може стримати сліз при згадці про батьківщину. Адже Крим, як зазначила знаменитість, це її "фантомний біль" вже шість років.

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