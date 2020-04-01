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1 квітня • оновлено в 22:04
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Дана Борисова запідозрила у себе коронавірус: контактувала з Лещенком

2.2т
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Російська телеведуча Дана Борисова заявила, що могла заразитися коронавірусом від співака Лева Лещенка.

Так, за словами зірки, вона недавно контактувала з артистом, у якого раніше підтвердили COVID-19. Борисова зазначила, що після цього стала погано почуватися. Про це телеведуча повідомила в особистих Instagram-сторіз (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Дана Борисова

Дана Борисова

Фото: instagram/danaborisova_official

"У мене з'явилися симптоми коронавірусу. Вчора почався сухий кашель. Тиждень тому контактувала з Левом Лещенком. Тобто дані у мене для коронавірусу є всі", – сказала Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дана Борисова зізналася, що погоджувалася на інтим з чоловіками заради грошей.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Особа
дана Борисова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Перемога скоро
Перемога скоро
Грета Тумберг первая придумала короновирусом заболеть. Каким надо быть зашкварником, чтобы воровать идеи у девочки-аутиста?! :)))
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