Російська телеведуча Дана Борисова заявила, що могла заразитися коронавірусом від співака Лева Лещенка.

Так, за словами зірки, вона недавно контактувала з артистом, у якого раніше підтвердили COVID-19. Борисова зазначила, що після цього стала погано почуватися. Про це телеведуча повідомила в особистих Instagram-сторіз (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

"У мене з'явилися симптоми коронавірусу. Вчора почався сухий кашель. Тиждень тому контактувала з Левом Лещенком. Тобто дані у мене для коронавірусу є всі", – сказала Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дана Борисова зізналася, що погоджувалася на інтим з чоловіками заради грошей.

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