"Дам Шерон Стоун": Собчак розсунула ноги на росТБ

Телеведуча Ксенія Собчак повторила знамениту сцену з фільму "Основний інстинкт" з Шерон Стоун. Так, в ефірі одного з російських телеканалів вона сидячи в кріслі розсунула ноги, чим викликала ажіотаж в студії.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі "ТНТ 4". (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"На рахунок 23:00 ти погарячкував, якщо я почну свої ось ці сорочки, робити ось так, то може і після 00:00 вас випустять. Поки трошки дам Шерон Стоун, а там подивимося", - прокоментувала свої дії Собчак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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