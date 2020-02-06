"Дайте спокій!" Скандальна Бочкарьова жорстко звернулася до ЗМІ

Російська актриса Наталя Бочкарьова, яка оскандалилася з кокаїном в трусах, жорстко звернулася до ЗМІ, після того, як прийшла на прем'єру фільму "Джентльмени" з новим коханим.

Вона заявила, що про своє особисте життя розповість самостійно, а інформація, яка раніше з'явилася в пресі - брехня. Про це Бочкарьова розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/natalia_bochkareva_official

"Шановні представники засобів масової інформації. Я вас дуже прошу, залиште вже, нарешті, в спокої мою особисту життя і перестаньте писати брехливу інформацію без мого відома! Не встигла я по червоній доріжці навіть до залу для глядачів дійти, як в пресі вже рясніли безглузді заголовки і дивовижні історії про мене і мого супутника в цей вечір. Якщо я захочу розповісти всі подробиці свого особистого життя, то, повірте, зроблю це не під вашою брудною жовтяницею, а під гідним і найкрасивішим соусом", - написала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!