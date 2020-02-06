"Дайте спокій!" Скандальна Бочкарьова жорстко звернулася до ЗМІ

Російська актриса Наталя Бочкарьова, яка оскандалилася з кокаїном в трусах, жорстко звернулася до ЗМІ, після того, як прийшла на прем'єру фільму "Джентльмени" з новим коханим.
Вона заявила, що про своє особисте життя розповість самостійно, а інформація, яка раніше з'явилася в пресі - брехня. Про це Бочкарьова розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/natalia_bochkareva_official
"Шановні представники засобів масової інформації. Я вас дуже прошу, залиште вже, нарешті, в спокої мою особисту життя і перестаньте писати брехливу інформацію без мого відома! Не встигла я по червоній доріжці навіть до залу для глядачів дійти, як в пресі вже рясніли безглузді заголовки і дивовижні історії про мене і мого супутника в цей вечір. Якщо я захочу розповісти всі подробиці свого особистого життя, то, повірте, зроблю це не під вашою брудною жовтяницею, а під гідним і найкрасивішим соусом", - написала актриса.
Шановні представники засобів масової інформації! ️ ⠀ Я вас дуже прошу, залиште вже, нарешті, в спокої мою особисту життя і перестаньте писати брехливу інформацію без мого відома! Не встигла я по червоній доріжці навіть до залу для глядачів дійти, як в пресі вже рясніли безглузді заголовки і дивовижні історії про мене і моєму супутнику в цей вечер🤦🏽♀️ ⠀ Останній і єдиний раз повторюю для тих, кому взагалі потрібна правда: ✅Мой коханий чоловік НІКОЛИ НЕ був моїм асистентом по роботі в школі. Він, як справжня опора та підтримка жіночого плеча, на протяг трьох років перебував поруч і просто допомагав мені створити власну школу з самого нуля. ✅Хватіт писати нісенітниця зі слів якихось моїх, нібито, знайомих, друзів і колег, ім'я яких ви в своїх статтях, чомусь, назвати не можете! Дуже цікаво, ЧОМУ? 🤔 ✅Замужем я чи ні вирішувати ТІЛЬКИ мені! І я не збираюся ні перед ким звітувати з цього приводу! Якщо я захочу розповісти всі подробиці свого особистого життя, то, повірте, зроблю це не під вашою брудною жовтяницею, а під гідним і найкрасивішим соусом😎👌🏼 Всім добра, любові і совесті✊🏼 Style by @anikakerimova_official --- # натальябочкарева # Бочкарьова # мояправда # мірвкоторомяжіву #nb #nataliabochkareva #bochkareva
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, проте помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!