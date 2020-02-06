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7 лютого • оновлено в 09:23
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"Дайте спокій!" Скандальна Бочкарьова жорстко звернулася до ЗМІ

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Російська актриса Наталя Бочкарьова, яка оскандалилася з кокаїном в трусах, жорстко звернулася до ЗМІ, після того, як прийшла на прем'єру фільму "Джентльмени" з новим коханим.

Вона заявила, що про своє особисте життя розповість самостійно, а інформація, яка раніше з'явилася в пресі - брехня. Про це Бочкарьова розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Дайте спокій!" Скандальна Бочкарьова жорстко звернулася до ЗМІ

instagram.com/natalia_bochkareva_official

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"Шановні представники засобів масової інформації. Я вас дуже прошу, залиште вже, нарешті, в спокої мою особисту життя і перестаньте писати брехливу інформацію без мого відома! Не встигла я по червоній доріжці навіть до залу для глядачів дійти, як в пресі вже рясніли безглузді заголовки і дивовижні історії про мене і мого супутника в цей вечір. Якщо я захочу розповісти всі подробиці свого особистого життя, то, повірте, зроблю це не під вашою брудною жовтяницею, а під гідним і найкрасивішим соусом", - написала актриса.

Шановні представники засобів масової інформації! ️ ⠀ Я вас дуже прошу, залиште вже, нарешті, в спокої мою особисту життя і перестаньте писати брехливу інформацію без мого відома! Не встигла я по червоній доріжці навіть до залу для глядачів дійти, як в пресі вже рясніли безглузді заголовки і дивовижні історії про мене і моєму супутнику в цей вечер🤦🏽♀️ ⠀ Останній і єдиний раз повторюю для тих, кому взагалі потрібна правда: ✅Мой коханий чоловік НІКОЛИ НЕ був моїм асистентом по роботі в школі. Він, як справжня опора та підтримка жіночого плеча, на протяг трьох років перебував поруч і просто допомагав мені створити власну школу з самого нуля. ✅Хватіт писати нісенітниця зі слів якихось моїх, нібито, знайомих, друзів і колег, ім'я яких ви в своїх статтях, чомусь, назвати не можете! Дуже цікаво, ЧОМУ? 🤔 ✅Замужем я чи ні вирішувати ТІЛЬКИ мені! І я не збираюся ні перед ким звітувати з цього приводу! Якщо я захочу розповісти всі подробиці свого особистого життя, то, повірте, зроблю це не під вашою брудною жовтяницею, а під гідним і найкрасивішим соусом😎👌🏼 Всім добра, любові і совесті✊🏼 Style by @anikakerimova_official --- # натальябочкарева # Бочкарьова # мояправда # мірвкоторомяжіву #nb #nataliabochkareva #bochkareva

Публікація від Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official)

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Автор
Марія Дідик
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Конечно брехня...сделали анализ оказывается в трусах была мука 1 сорта Краснодарского хлебокомбината
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