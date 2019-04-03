"Дайте спокій!" Ахеджакова стала на захист Паніна

Російська актриса театру і кіно Лія Ахеджакова заступилася за свого колегу Олексія Паніна, який різко розкритикував сучасних росіян, назвавши їх "упирями і виродками".
Так, в ефірі НСН артистка заявила, що їй огидно, коли акторів, які критикують Росію або росіян, починають піддавати громадському приниженню в пресі.
"Всі новини зараз про те, що не так сказав Олексій Серебряков ... Як хтось не так сказав, як це інтерпретувати. Тепер за Паніна взялися! Слухайте, припиніть це, припиніть", — обурилася Ахеджакова.
Лія Ахеджакова
Фото: Sensum.Club
Також вона зазначила, що у кожного в житті можуть трапитися ситуації, що провокують лайку і несправедливість стосовно навколишніх.
Олексій Панін
Фото: nsn.fm
"Дайте акторам спокій! Я дуже не люблю, коли інформаційним приводом є "що цей мерзотник-артист сказав", — додала актриса.
Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний актор Олексій Панін пояснив, чому назвав росіян "злісними виродками".
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