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"Дайте спокій!" Ахеджакова стала на захист Паніна

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Російська актриса театру і кіно Лія Ахеджакова заступилася за свого колегу Олексія Паніна, який різко розкритикував сучасних росіян, назвавши їх "упирями і виродками".

Так, в ефірі НСН артистка заявила, що їй огидно, коли акторів, які критикують Росію або росіян, починають піддавати громадському приниженню в пресі.

"Всі новини зараз про те, що не так сказав Олексій Серебряков ... Як хтось не так сказав, як це інтерпретувати. Тепер за Паніна взялися! Слухайте, припиніть це, припиніть", — обурилася Ахеджакова.

"Дайте спокій!" Ахеджакова стала на захист Паніна

Лія Ахеджакова

Фото: Sensum.Club

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Також вона зазначила, що у кожного в житті можуть трапитися ситуації, що провокують лайку і несправедливість стосовно навколишніх.

"Дайте спокій!" Ахеджакова стала на захист Паніна

Олексій Панін

Фото: nsn.fm

"Дайте акторам спокій! Я дуже не люблю, коли інформаційним приводом є "що цей мерзотник-артист сказав", — додала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний актор Олексій Панін пояснив, чому назвав росіян "злісними виродками".

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Особи
Лія АхеджаковаОлексій Панін
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Молодец актриса ,всё правильно сказала,стаду приказали бекать оно и бекают) кацапапидорские животные они такие холопы ,что с них взять
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