Українська актриса Наталія Сумська розповіла про зйомки в історичній драмі "Чорний ворон", знятої за мотивами однойменного роману Василя Шкляра.

Так, у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" артистка провела паралель між подіями фільму й сучасною реальністю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наталя Сумська 1plus1.ua

"Мені було приємно й радісно брати участь у зйомках цієї історичної картини. Сто років минуло після подій, які описані в стрічці. Фільм є своєрідним екскурсом у сучасні дні. Автор Василь Шкляр у своєму романі "Чорний ворон. Залишинець" ніби з'єднав реальність 100-річної давності з сьогоденням. Моя героїня знаходилася разом з повстанцями. І зараз на Сході країни багато таких Явдось, які завжди поруч з нашими бійцями. Україна є, але продовжує боротися за свою свободу", – говорить Сумська.

Наталя Сумська 1plus1.ua

Крім того, актриса зізналася, що під час зйомок у столичній фортифікації-музеї "Косий капонір", у підвалі було дуже холодно, але все ж повстанці Холодного Яру знаходилися в більш складних умовах і пройшли важкі випробування.

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